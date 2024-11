Lancement des "Samedis de l'aérospatiale AIRBUS" à l'École secondaire Mgr-A.-M.-Parent le 30 novembre 2024

LONGUEUIL, QC, le 29 nov. 2024 /CNW/ - La Société Aviation Connection est fière d'annoncer le lancement du premier événement de la série "Samedis de l'aérospatiale AIRBUS", une initiative éducative innovante, gratuite, rendue possible grâce au soutien financier d'Airbus et à la collaboration de l'École Mgr.-A.-M.-Parent. Cet événement offre aux jeunes l'opportunité de plonger dans l'univers fascinant de l'aérospatiale, de la technologie et de l'intelligence artificielle.

Au programme, les participants pourront :

Comprendre les principes de l'aéronautique à travers des exercices et des missions sur des simulateurs de vol.

S'initier à la programmation en manipulant des robots volants.

Assister à des présentations de carrière animées par des professionnels d'Airbus.

Participer à un défi d'ingénierie en construisant un aéronef et en relevant le défi du lancement de fusée.

Une initiative qui vise à inspirer la prochaine génération d'ingénieurs et de passionnés d'aérospatiale par le biais d'expériences pratiques et immersives. Nous remercions l'École secondaire Mgr-A.-M.-Parent d'accueillir ce premier événement et remercie chaleureusement Airbus pour son engagement envers l'éducation et le développement des jeunes talents.

À propos d'Aviation Connection : Aviation Connection est un organisme de bienfaisance dédié à promouvoir l'éducation et l'engagement dans les domaines de l'aéronautique et de l'aérospatiale. L'organisation conçoit et met en œuvre des programmes éducatifs innovants qui permettent aux jeunes d'explorer les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM) à travers des expériences concrètes. Grâce à ses partenariats avec des leaders de l'industrie tels qu'Airbus, Aviation Connection s'efforce de cultiver les talents de demain et de soutenir l'essor d'une nouvelle génération d'experts en aérospatiale.

À propos d'Airbus : Airbus est un leader mondial de l'aérospatiale, qui conçoit et fabrique des avions commerciaux, des hélicoptères, des avions militaires, des satellites et des lanceurs. L'entreprise s'engage à soutenir des initiatives éducatives qui encouragent l'innovation et l'excellence dans le domaine de l'aérospatiale.

À propos de l'École secondaire Mgr-A.-M.-Parent : Située à Saint-Hubert, l'École secondaire Mgr-A.-M.-Parent offre une variété de programmes éducatifs visant à développer le plein potentiel de chaque élève, en mettant l'accent sur l'innovation, la technologie et l'engagement communautaire.

Contact média : Catherine Tobenas, Directrice Générale, Aviation Connection, 450 969-2247, [email protected]