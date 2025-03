Reprise des samedis de l'aérospatiale Airbus 2025

LONGUEUIL, QC, le 11 mars 2025 /CNW/ - Le 30 novembre 2024 et le 1er février 2025 se sont tenus les premières éditions des samedis de l'aérospatiale Airbus, une initiative éducative innovante, gratuite, rendue possible grâce au soutien financier d'Airbus.

Trois autres samedis de l'aérospatiale Airbus se tiendront à l'École secondaire St-Laurent le 22 mars et le 10 mai 2025, ainsi qu'au Complexe Jean-Laurin, Ville de Mirabel le 26 avril.

« C'est dans le cadre d'un beau partenariat entre Airbus et Aviation Connection que les samedis de l'aérospatiale se déroulent au Québec. Une activité gratuite et unique qui combine aérospatiale, intelligence artificielle et ingénierie, et qui amène les jeunes participants à développer un intérêt pour le domaine des STIM. »

- Catherine Tobenas, directrice générale, Aviation Connection.

Cet événement offre aux jeunes l'opportunité de plonger dans l'univers fascinant de l'aérospatiale, de la technologie et de l'intelligence artificielle.

Au programme :

Comprendre les principes de l'aéronautique à travers des exercices et des missions sur des simulateurs de vol.

S'initier à la programmation en manipulant des robots volants.

Assister à des présentations de carrière animées par des professionnels d'Airbus.

Participer à un défi d'ingénierie en construisant un aéronef et en relevant le défi du lancement de fusée.

Une activité qui vise à inspirer la prochaine génération d'ingénieurs et de passionnés d'aérospatiale par le biais d'expériences pratiques et immersives. Nous remercions chaleureusement Airbus pour son engagement envers l'éducation et le développement des jeunes talents ainsi que les écoles secondaires MGR-A.-M.-Parent et St-Laurent, et la Ville de Mirabel pour l'accueil de cet évènement.

Pour plus d'informations ou pour vous inscrire aux prochains évènements, veuillez visiter le site officiel d'Aviation Connection : Aviation Connection

À propos d'Aviation Connection : Aviation Connection est un organisme de bienfaisance dédié à promouvoir l'éducation et l'engagement dans les domaines de l'aéronautique et de l'aérospatiale. L'organisation conçoit et met en œuvre des programmes éducatifs innovants qui permettent aux jeunes d'explorer les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM) à travers des expériences concrètes. Grâce à ses partenariats avec des leaders de l'industrie tels qu'Airbus, Aviation Connection s'efforce de cultiver les talents de demain et de soutenir l'essor d'une nouvelle génération d'experts en aérospatiale.

À propos d'Airbus : Airbus est pionnier de l'aérospatiale durable pour un monde sûr et uni. La Société innove en permanence pour proposer des solutions efficaces et technologiquement avancées dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense et des services connectés. Dans le domaine des avions commerciaux, Airbus conçoit et fabrique des avions de ligne modernes et économes en carburant, ainsi que des services associés. Airbus est également un leader européen dans les domaines des systèmes spatiaux, de la défense et de la sécurité. Dans le domaine des hélicoptères, Airbus fournit des solutions et des services efficaces pour les giravions civils et militaires dans le monde entier.

