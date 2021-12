72e législature du Parlement jeunesse du Québec - UNE CENTAINE DE JEUNES PARLEMENTAIRES ET JOURNALISTES SIÈGERONT À L'ASSEMBLÉE NATIONALE PENDANT LES VACANCES DES FÊTES

QUÉBEC, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La 72e législature du Parlement Jeunesse du Québec (PJQ) réunira, du 26 au 30 décembre, une centaine de jeunes parlementaires et journalistes. Issus des quatre coins du Québec, ces jeunes âgés de 18 à 25 ans feront l'expérience du système parlementaire québécois en débattant d'enjeux de société de façon non partisane.

Au cours de cette législature du Parlement Jeunesse du Québec, quatre projets de loi rédigés par des participantes et participants occupant le rôle de ministre seront débattus. Les jeunes parlementaires auront l'occasion de débattre sans être contraints par une ligne de parti. Cette expérience leur permettra d'exprimer librement leurs opinions et d'apprendre à échanger dans un cadre formel. Parmi les thèmes qui seront abordés par les jeunes parlementaires, il sera question de la famille, de l'éducation, de la réforme démocratique et de la nationalisation des drogues.

Notre lieutenant-gouverneur : Dr Horacio Arruda

À l'occasion de sa 72e législature, le Parlement jeunesse du Québec est fier d'annoncer que le Dr Horacio Arruda agira à titre de lieutenant-gouverneur lors de notre simulation. Il présidera la cérémonie d'assermentation des député.e.s de la 72e législature et prononcera le discours du trône ainsi que le discours de clôture de la simulation les 26 et 30 décembre respectivement. Les deux dernières années ont été marquées par une situation de crise sanitaire, d'incertitude et d'anxiété alors que le monde entier affrontait une épidémie de coronavirus. Le Dr Arruda, à titre de directeur national de santé publique et sous-ministre adjoint en santé publique au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, a joué un rôle d'expert en documentant les décisions de santé publique pour assurer la sécurité de la population. Son savoir scientifique et son sourire ont su apporter du réconfort et du rire dans le quotidien des Québécois.es.

Des efforts accrus pour un recrutement représentatif de la jeunesse québécoise

En plus d'être plus que paritaire dans sa composition, le Parlement jeunesse du Québec accueillera pour sa 72e législature près de 45% de représentants et représentantes de différentes communautés culturelles et autochtones du Québec. Il accueillera aussi de nombreuses personnes issues des différentes régions de la province, en plus de recevoir une délégation internationale de la Belgique.

À propos du Parlement jeunesse du Québec

Le Parlement jeunesse du Québec, fondé en 1949, est organisé par l'Association québécoise des jeunes parlementaires. Luttant depuis plus de 72 ans contre le décrochage citoyen, cette organisation permet aux jeunes de développer leur sens critique au moyen de débats sur d'importants enjeux contemporains. En plus des rencontres marquantes qu'ils y font, les jeunes du PJQ ont l'occasion de comprendre le système parlementaire de l'intérieur et d'accroître leurs compétences oratoires, leur leadership ainsi que leur esprit critique. Plusieurs politiciennes et politiciens actuels y sont passés au cours des dernières décennies.

