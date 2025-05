69 % des PME du Québec sont préoccupées par une potentielle grève dans le secteur de la construction

MONTRÉAL, le 21 mai 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) exprime son inquiétude face à la menace d'une grève dans le secteur de la construction résidentielle possible dès le 21 mai.

Une telle interruption pourrait paralyser des milliers de chantiers à travers le Québec et affecter négativement les PME et l'économie, comme l'indique un sondage effectué par la FCEI.

69 % des dirigeants de PME sont préoccupés par un éventuel arrêt de travail dans le secteur de la construction cette année;

89 % des dirigeants de PME sont préoccupés par les répercussions économiques régionales d'un arrêt de travail dans l'industrie de la construction;

86 % des dirigeants de PME demandent une intervention gouvernementale pour prévenir un arrêt de travail dans le secteur de la construction;

84 % des propriétaires de PME croient que le projet de loi 89, Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lockout, devrait s'appliquer au secteur de la construction. La proportion d'appui augmente à 90 % pour les PME œuvrant dans cette industrie.

« Les PME sont déjà confrontées à des défis majeurs tels que la guerre tarifaire avec les États-Unis, la hausse des coûts des matériaux, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, et des délais d'approvisionnement prolongés. Une grève dans le secteur viendrait aggraver une situation déjà précaire. Le gouvernement doit user de leadership pour éviter un conflit. Il doit aussi s'assurer d'agir pour éviter de faire revivre des mélodrames à chaque renégociation en modifiant le projet de loi 89 pour inclure le secteur de la construction », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Le secteur de la construction au carrefour de plusieurs secteurs économiques : une grève aura des impacts néfastes

Comme l'indique une étude sur le secteur de la construction qu'elle rend public aujourd'hui, l'industrie de la construction se trouve au carrefour de plusieurs secteurs d'activité et représente 7 % du PIB québécois. Le document fait ressortir également la fragilité des PME du secteur, composé à 97 % par des petites entreprises ayant moins de 50 employés.

« Notre rapport indique également que la confiance des PME du secteur en 2024 au Québec est à son plus bas en 15 ans, à un niveau similaire que durant la pandémie. Tous leurs coûts d'exploitation sont en hausse. Notons que les coûts d'assurance (76 %), les charges salariales (74 %) et les coûts des carburants (71 %) sont le top trois des coûts d'intrants qui posent actuellement des problèmes aux PME de la construction. », mentionne Vincent Pâquet, analyste principal des politiques.

La FCEI rappelle que la population québécoise souhaite que la province se dote de mécanismes pour atténuer les impacts des conflits de travail trop fréquents à leur goût. Un sondage Léger révèle que 74 % des répondants estiment que les grèves trop nombreuses créent des perturbations néfastes pour l'économie du Québec. De plus, 72 % jugent que le gouvernement devrait pouvoir intervenir pour mettre fin à ces conflits lorsqu'ils affectent l'économie.

Méthodologie

FCEI, Sondage éclair Impact du projet de loi 89 et de l'arrêt potentiel des travaux de construction sur les entreprises du Québec, 10 et 11 mars 2025, 273 répondants. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille aurait une marge d'erreur de plus ou moins 5,93 %, 19 fois sur 20.

Léger, Sondage sur les conflits de travail, sondage Web auprès de 1 005 répondants, données collectées du 14 au 17 mars 2025. À titre indicatif, un échantillon probabiliste de 1 005 répondants aurait une marge d'erreur présumée de plus ou moins 3,09 %, et ce 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 100 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions et 22 000 au Québec. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Montreal)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, Cell. : 514 817-0228, [email protected]