68e conseil d'administration de l'OFQJ : la reprise de la mobilité internationale des jeunes confirmée

PARIS, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) a eu lieu hier au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse à Paris. Ce conseil est co-présidé par Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse de la République française, et Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine du Québec. À la suite des récentes élections en France et au Québec, cet échange constituait la première rencontre officielle entre les deux ministres.

Le 68e conseil d’administration de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), co-présidé par Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine du Québec et Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse de la République française, s'est tenu le 15 novembre au ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse à Paris. Crédit : Philippe Devernay / MENJ (Groupe CNW/Office franco-québécois pour la jeunesse) À la suite des récentes élections en France et au Québec, il s'agissait de la première rencontre officielle entre les ministres Martine Biron et Pap Ndiaye. Crédit : Philippe Devernay / MENJ (Groupe CNW/Office franco-québécois pour la jeunesse)

Malgré la pandémie, l'arrêt de la mobilité n'a jamais rimé avec immobilisme pour les équipes des deux sections. Dans un contexte de reprise de la mobilité, les deux coprésidents français et québécois du conseil d'administration se sont réjouis du grand intérêt manifesté par les participants pour les programmes de mobilité de l'OFQJ.

Ce conseil d'administration a entériné le bilan de l'activité 2021-2022, réalisé entre pandémie de COVID-19 et en reprise progressive de la mobilité internationale des jeunes. Les secrétaires généraux de l'OFQJ, Marianne Beseme en France et Jean-Stéphane Bernard au Québec, ont présenté les activités virtuelles et programmes hybrides qui ont permis de poursuivre les échanges d'expertise et de faire vivre la coopération franco-québécoise. 992 jeunes adultes entre 18 et 35 ans ont pu être accompagnés durant cette période.

En 2022, l'OFQJ a constaté une véritable relance des projets internationaux grâce au grand intérêt des jeunes pour la coopération France-Québec, des appels à projets exceptionnels et des financements adaptés à la relance. Ces initiatives se sont inscrites dans le cadre de l'Année Européenne de la Jeunesse.

Un engagement fort en faveur de la jeunesse

À l'issue de ce 68e conseil d'administration, les deux ministres ont réitéré l'importance qu'ils accordent à la jeunesse et sa mobilité et à l'apport essentiel de l'OFQJ en la matière.

Un 55e anniversaire et l'Année de l'Innovation franco-québécoise

En 2023, l'OFQJ célèbrera son 55e anniversaire dans le contexte de l'Année de l'Innovation franco-québécoise, avec une programmation dense et des soutiens financiers bonifiés pour les jeunes qui réaliseront un projet au Québec ou en France dans le cadre de ses différents programmes.

Les recommandations pour 2023 issues des séances de travail portent sur la promotion de la mobilité internationale comme facteur d'attractivité des filières en recrutement en lien avec les besoins des territoires, l'inclusion de tous les publics, et le renforcement de sa programmation francophone multilatérale.

Citations

La jeunesse est au cœur du partenariat entre la France et le Québec. Plus que jamais, nous devons réaffirmer ce lien qui nous unit. Je suis convaincu que cela passe par la mobilité de notre jeunesse et qu'en se rendant de part et d'autre de l'Atlantique, les jeunes Français comme les jeunes Québécois continueront de construire des liens aujourd'hui et demain !

Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse de la République française

Je suis honorée de co-présider cette 68e séance du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) en compagnie du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse de la République Française, M. Pap Ndiaye. Dans un contexte de reprise de mobilité, c'est avec joie que je constate le grand intérêt des jeunes pour la coopération France-Québec. La mobilité internationale demeure assurément une priorité dans la relation franco-québécoise et également, une priorité gouvernementale à l'égard de la jeunesse.

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable de la Condition féminine du Québec

À propos de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

Depuis sa création en 1968, l'OFQJ a généré des milliers d'actions, soutenu la mobilité de plus de 160 000 jeunes Québécois et Français âgés de 18 et 35 ans et établi des partenariats pérennes et structurants pour la relation bilatérale. Par la mise en œuvre de programmes de mobilité axés sur le développement et le perfectionnement professionnels, dans les secteurs économique, culturel, académique et social, il encourage le développement professionnel et l'employabilité des jeunes adultes et favorise les découvertes interculturelles et le maillage des réseaux.

SOURCE Office franco-québécois pour la jeunesse

Renseignements: Sources: OFQJ en France, Claire Favillier, Chargée de communication, Tél. : 01 49 33 28 76, [email protected]; OFQJ au Québec, Jonathan Leibel, Coordonnateur des communications, Tél. : 438 994-1189, [email protected]