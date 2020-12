65 pompiers de Montréal forment une Brigade spéciale de pompiers-cuisiniers pour préparer et servir des repas des Fêtes à 985 personnes itinérantes et vulnérables

MONTRÉAL, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Sur une base essentiellement personnelle et volontaire, 65 pompiers montréalais ont décidé de former une Brigade spéciale de pompiers-cuisiniers qui apportera de l'aide, de la joie et du réconfort à 985 personnes itinérantes et vulnérables en concoctant, de A à Z, des repas de Noël qui seront offerts à compter du jeudi 10 décembre jusqu'au 17 décembre qui leur seront servis dans différents lieux qu'elles fréquentent tels, la résidence pour femmes Chez Doris, la Maison Nazareth, la résidence pour femmes Maison d'Anne, chez Résilience Montréal et à la Mission Bon Accueil.