65 logements abordables pour les familles de Port-Cartier

PORT-CARTIER, QC, le 20 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, la Ville de Port-Cartier, le Fonds de solidarité FTQ, ArcelorMittal Exploitation minière Canada et la Corporation pour le développement de logement (Codélo) soulignent aujourd'hui la première pelletée de terre officielle d'un immeuble de 65 logements abordables sur le boulevard des Îles.

L'immeuble de 4 étages, destiné aux ménages à revenu faible ou modeste, est réalisé dans le cadre de l'Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec. L'organisme porteur du projet, Codélo, accueillera les locataires dès l'automne 2027. Ces derniers auront accès à des installations de qualité, incluant 3 salles communes, 1 ascenseur et 65 espaces de stationnement.

L'activité a eu lieu en présence de Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et députée de Duplessis, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy. Pour l'occasion, elle était accompagnée de Mme Danielle Beaupré, mairesse de Port-Cartier, de M. Dominique Denicourt, vice-président, Ressources humaines, ArcelorMittal Exploitation minière Canada, ainsi que de M. Bernard Gauthier, directeur général de la Corporation de développement économique de Port-Cartier.

Le projet bénéficie d'un financement découlant de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec.

Citations :

« Notre gouvernement est fier de soutenir la réalisation de ces projets d'habitations abordables qui contribueront concrètement à améliorer la qualité de vie des citoyens et citoyennes de la région de la Côte-Nord. En investissant dans des milieux de vie adaptés aux besoins des communautés, nous réaffirmons notre engagement à favoriser l'accès à des logements de qualité et à soutenir le développement durable de nos régions. »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à mettre en place des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements, les administrations municipales et le milieu privé collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je suis fière de souligner le début de la construction de 65 nouveaux logements abordables à Port-Cartier. Augmenter l'offre de logements disponibles, c'est rendre notre région encore plus attractive et faciliter l'enracinement de celles et ceux qui choisissent de vivre chez nous. C'est une mission que je me suis donnée. Voir un nouveau projet se concrétiser est une grande fierté. Je salue le travail et la précieuse collaboration de tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et députée de Duplessis

« L'arrivée de 65 nouveaux logements est une excellente nouvelle pour Port-Cartier. Le manque de logements est une réalité bien présente chez nous et représente un enjeu important pour nos citoyens, nos familles, nos travailleurs et la vitalité de notre milieu. Pouvoir se loger adéquatement, demeurer ici ou choisir de s'établir à Port-Cartier, c'est essentiel pour assurer le développement de notre ville à long terme. Nous sommes très fiers de contribuer à ce projet, qui répond à un réel besoin dans notre communauté. »

Danielle Beaupré, mairesse de Port-Cartier

« ArcelorMittal est fière de prendre part à ce projet qui permettra d'accroître l'offre de logements abordables à Port-Cartier. L'accès au logement constitue un enjeu important pour l'attractivité de la Côte-Nord. En soutenant la création de ces 65 unités abordables, nous démontrons une fois de plus notre engagement à participer à la vitalité de Port-Cartier pour élargir l'offre de milieux de vie de qualité pour sa population. »

Mapi Mobwano, président et chef de la direction d'ArcelorMittal Exploitation minière Canada

« La concrétisation de ce projet est le fruit d'une mobilisation collective exceptionnelle. Grâce à la collaboration étroite des gouvernements, des acteurs municipaux, communautaires, économiques et financiers, nous pouvons aujourd'hui poser les premières pierres de milieux de vie sécuritaires, durables et adaptés aux besoins des ménages vulnérables de notre région. C'est cette force du travail d'équipe et cet engagement partagé qui rendent possible la réalisation de projets porteurs pour notre communauté. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette belle aventure. Votre engagement, votre collaboration et votre amitié ont fait toute la différence. »

Guy Berthe, président de la Corporation pour le développement de logement

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez la section de la Société d'habitation du Québec dans Québec.ca.

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À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Consultez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Naomy Martin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Cell. : 367 977-7465, [email protected]; Pour information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Josée Lagacé, Fonds immobilier de solidarité FTQ, [email protected]