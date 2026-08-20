/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : PLUS DE LOGEMENTS ABORDABLES À PORT-CARTIER/

PORT-CARTIER, QC, le 19 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Port-Cartier invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce importante concernant la construction de logements abordables à Port-Cartier. L'activité se déroulera 20 août, en présence de :

- Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et députée de Duplessis;

- Mme Danielle Beaupré, mairesse de Port-Cartier;

- M. Dominique Denicourt, vice-président, Ressources humaines, ArcelorMittal Exploitation minière Canada;

- M. Bernard Gauthier, directeur général de la Corporation de développement économique de Port-Cartier.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 20 août, 14 h.

DATE : 20 août 2026 HEURE : 15 h ENDROIT : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]