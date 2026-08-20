/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS : PLUS DE LOGEMENTS ABORDABLES À PORT-CARTIER/

Nouvelles fournies par

Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

20 août, 2026, 09:22 ET

MISE À JOUR -- L'ANNONCE AURA MAINTENANT LIEU À 16 H.

PORT-CARTIER, QC, le 19 août 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Port-Cartier invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce importante concernant la construction de logements abordables à Port-Cartier. L'activité se déroulera 20 août, en présence de :

-  Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la Société du Plan Nord et députée de Duplessis;
-  Mme Danielle Beaupré, mairesse de Port-Cartier;
-  M. Dominique Denicourt, vice-président, Ressources humaines, ArcelorMittal Exploitation minière Canada;
-  M. Bernard Gauthier, directeur général de la Corporation de développement économique de Port-Cartier.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 20 août, 14 h.

            DATE            :   20 août 2026

 

            HEURE         :   16 h 

 

            ENDROIT     :   L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Sources : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Information : Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]

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