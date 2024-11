60e assemblée annuelle des Métallos - Être métallos, ça change le monde

SAGUENAY, QC, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Plus de 500 métallos sont réuni.e.s en assemblée annuelle au Centre des congrès de Saguenay à l'occasion de la 60e assemblée annuelle du Syndicat des Métallos, sur le thème « Être métallos, ça change le monde ».

Fondé officiellement en 1942 et présent au Québec depuis 1936, le Syndicat des Métallos a tenu sa première assemblée annuelle québécoise en 1965, sous l'impulsion du premier directeur québécois du Syndicat des Métallos, Jean Gérin-Lajoie. Il mettait ainsi au jour l'identité résolument québécoise des Métallos, qui ont contribué depuis à l'amélioration des conditions de travail dans toutes les régions du Québec, bien ancrés dans la société québécoise.

Pour souligner cet anniversaire, une table ronde réunira jeudi quatre anciens directeurs, Clément Godbout, Michel Arsenault, Daniel Roy et Alain Croteau qui évoqueront des pans de notre vie syndicale et se prononceront sur les défis de l'heure et futurs.

Une conférence des professeur.e.s de relations industrielles de l'Université de Montréal Patrice Jalette et Mélanie Laroche portera par ailleurs sur « L'avantage Métallos » dans les conventions collectives, afin de mesurer comment les travailleur.euse.s améliorent leur sort avec les Métallos.

Toujours jeudi, on revisitera en vidéo et avec des témoignages de militant.e.s six luttes de la dernière décennie dans lesquelles les métallos se sont engagé.e.s à fond.

Le vendredi avant-midi, le professeur en économie régionale de l'Université du Québec à Chicoutimi, Marc-Urbain Proulx traitera du rôle des syndicats devant les nouveaux enjeux régionaux.

Le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux, tiendra un point de presse vendredi matin à 8h30 dans la salle de réunion, peu avant l'ouverture de la dernière journée de l'événement.

HORAIRE :

Mercredi 20 novembre

14 h 00 Ouverture de l'assemblée 14 h 00 Allocution du directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux 17 h 00 Allocution du directeur canadien des Métallos, Marty Warren

Jeudi 21 novembre

9 h 00 Ouverture de l'assemblée 9 h 15 Table ronde « D'hier à demain » animée par Claude Bergeron

Avec quatre anciens directeurs

- Clément Godbout

- Michel Arsenault

- Daniel Roy

- Alain Croteau 11 h 00 L'enjeu des travailleur.euse.s migrant.e.s temporaires dans nos milieux de travail 11 h 45 Réforme SST : On fait le point 14 h 00 Allocution de Magali Picard, présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 15 h 00 Conférence : L'avantage Métallos - Patrice Jalette et Mélanie Laroche, professeur.e.s à l'École des relations industrielles de l'Université de Montréal 16 h 00 Témoignages et vidéos : On change le monde, un enjeu à la fois

- Clauses « orphelin »

- Protection des retraites en cas de faillite d'entreprise

- Prévention pour tous

- Verre : la fin du gaspillage

- Loi anti-briseurs de grève au fédéral

- Une culture de solidarité

Vendredi 22 novembre

8 h 30 Point de presse à côté de la scène, salle Jonquière 9 h 30 Conférence : Le rôle des syndicats face aux nouveaux enjeux régionaux - Marc-Urbain Proulx, professeur en économie régionale à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 12h Clôture de l'assemblée (heure approximative)

