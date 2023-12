6 décembre 1989 : L'Ordre des ingénieurs du Québec se souvient et poursuit ses actions afin de promouvoir une profession inclusive

MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Dans le cadre des commémorations du 6 décembre 1989, la présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec, Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, a réitéré l'engagement de l'Ordre envers la promotion et l'épanouissement des femmes au sein de la profession.

« Le 6 décembre 1989, le Québec tout entier a été marqué à jamais. Comme ingénieures et ingénieurs, cette date implique un devoir de mémoire encore plus particulier, de même qu'une réflexion sur la suite à donner afin de renforcer notre engagement en faveur de l'équité et de l'inclusion. Nous saluons par ailleurs l'ensemble des personnes qui contribuent jour après jour à promouvoir un génie où toutes et tous peuvent s'épanouir à leur plein potentiel », a déclaré Mme Larivière-Mantha.

Prendre part au dialogue

Soucieux de contribuer à la réflexion collective, l'Ordre met en œuvre différentes initiatives afin promouvoir une culture professionnelle inclusive.

À cet égard, l'Ordre s'est associé avec le Théâtre du Nouveau Monde (TNM) afin d'être partenaire de la pièce de théâtre documentaire, Projet Polytechnique. Cette œuvre, à l'affiche au TNM jusqu'au 13 décembre puis en tournée à travers le Québec, incarne une occasion de susciter un dialogue social sur l'inclusion, une valeur fondamentale tant dans le génie que dans tous les pans de notre société.

« C'est une première pour l'Ordre des ingénieurs du Québec de s'engager dans un projet comme Projet Polytechnique. Nous espérons que cette pièce générera des réflexions nécessaires sur l'inclusion et qu'elle contribuera à des échanges ouverts et constructifs afin de créer des liens entre des points de vue variés », a partagé Mme Larivière-Mantha.

L'Ordre s'apprête également à dévoiler les conclusions d'une étude portant sur l'équité, la diversité et l'inclusion dans les milieux professionnels du génie. Ses constats permettront de proposer des solutions additionnelles afin de soutenir des milieux professionnels qui promeuvent l'équité des chances.

Des actions au service d'une meilleure inclusion

À ces initiatives s'ajoute également le programme de promotion de la profession de l'Ordre, qui vise les jeunes du secondaire et du collégial. Par l'entremise d'activités et en mettant de l'avant une variété d'ingénieures et d'ingénieurs, ces activités visent à démystifier la profession d'ingénieur dont ses nombreuses opportunités parfois méconnues, notamment des jeunes filles. Au cours de la dernière année, 390 ambassadrices et ambassadeurs de la profession ont ainsi rejoint près de 18 000 jeunes.

Par ailleurs, en 2022, l'Ordre a également produit un guide pratique à l'intention des employeurs pour favoriser l'épanouissement des ingénieures en milieu de travail. L'ouvrage dresse le portrait des femmes en génie et sensibilise les employeurs aux impacts de cette sous-représentation. Il leur donne également des pistes d'actions pour mieux attirer et retenir les ingénieures dans leurs organisations.

En bref

16 % des membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec sont des femmes, soit quatre fois plus qu'en 1989.

22 % des personnes candidates à la profession d'ingénieur (CPI) sont des femmes.

92 % des membres de l'Ordre recommanderaient à une ou un jeune de devenir ingénieur. (1)

80 % des ingénieures estiment que leur profession est inclusive. (2)

30 % des ingénieures rapportent avoir vécu de la discrimination.(2)

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

L'Ordre des ingénieurs du Québec a eu 100 ans en 2020. Il regroupe quelque 72 000 membres et personnes candidates à la profession d'ingénieur de toutes les disciplines du génie, à l'exception du génie forestier. Il a pour mission d'encadrer l'exercice de l'ingénierie et de soutenir le développement de la profession afin d'assurer la protection du public. L'Ordre est devenu le premier ordre professionnel carboneutre en 2022.

Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

(1) Sondage CROP, du 26 septembre au 26 octobre 2023, réalisé auprès de 3 275 membres de l'Ordre. (2) Sondage d'Aviseo Conseil, juin 2023, réalisé auprès de 4 170 membres de l'Ordre.

SOURCE Ordre des ingénieurs du Québec

Renseignements: Source :Anne-Marie Beauregard, Conseillère séniore en affaires publiques, Ordre des ingénieurs du Québec, 514 441-3697, [email protected]