« Bien que la Course de cette année a eu lieu de façon virtuelle, la passion, l'engagement et la résilience manifestés par l'équipe de la Banque CIBC, nos partenaires de la Société canadienne du cancer et les Canadiens de partout au pays sont demeurés aussi forts que jamais, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de Groupe, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME à la Banque CIBC, et cadre déléguée de la Course à la vie CIBC. De grandes choses se produisent lorsque nous nous rassemblons autour d'un objectif commun. Je suis fier de l'équipe de la Banque CIBC qui a trouvé des façons créatives et virtuelles de maintenir l'esprit de la course et d'aider à faire en sorte qu'aucun Canadien n'ait à faire face seul au cancer. »

La Course de cette année a été repensée pour inclure des éléments virtuels et en personne, où les participants ont eu l'occasion de créer des coureurs virtuels au moyen d'une application mobile renouvelée, et d'écouter les cérémonies d'ouverture en direct avant de se rendre dans leur quartier pour une marche ou une course respectant les mesures de distanciation sociale. La diffusion en direct, qui était animée par Jully Black, autrice-compositrice-interprète primée, a permis de réunir des participants de partout au Canada pour la première fois dans l'histoire de la Course. On y a aussi présenté des spectacles de musiciens canadiens talentueux, des témoignages de personnes touchées par le cancer du sein et une séance d'échauffement à haut niveau d'énergie mettant en vedette des chefs de file du conditionnement physique de partout au pays.

Bien que de nombreux aspects de la Course étaient différents cette année, ce qui n'a pas changé, c'est l'importance de l'effort de collecte de fonds. Selon un récent sondage*, 85 % des Canadiens estiment qu'il est important de continuer d'appuyer la recherche axée sur le cancer pendant la pandémie.

En plus d'appuyer la recherche sur le cancer du sein, le soutien de la Banque CIBC à la Course s'étendra également à ParlonsCancer.ca/, la communauté de soutien en ligne de la Société canadienne du cancer pour les personnes atteintes de cancer et les personnes soignantes. Le programme vise à fournir un soutien émotionnel et des conseils pratiques sur la gestion du cancer, tout en favorisant le mieux-être et la résilience. La Banque CIBC est fière de soutenir ce programme à un moment où il est plus important que jamais de communiquer avec les autres en ligne.

« Bien qu'il s'agisse d'une année différente et d'une course différente pour nous tous, nous ne pouvions être plus fiers de la façon dont les Canadiens se sont ralliés et ont continué de soutenir la cause du cancer du sein, a expliqué Andrea Seale, chef de la direction, Société canadienne du cancer. Des recherches récentes ont démontré que la pandémie a eu une incidence sur la capacité de faire des dons pour le tiers des Canadiens*, mais, avec l'appui de la Banque CIBC, nous sommes en mesure d'offrir ParlonsCancer.ca aux personnes atteintes de cancer et aux personnes soignantes à un moment où celles-ci peuvent se sentir particulièrement isolées et seules. Pendant 24 ans, nous avons marché et couru avec la Banque CIBC et malgré les répercussions de la COVID-19, cette année n'a pas été différente. »

En tant que commanditaire principal de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer depuis 24 ans, l'équipe de la Banque CIBC a amassé plus de 56 millions de dollars pour le financement de programmes de recherche, de traitement, d'éducation et de soutien liés au cancer du sein. Unis par la campagne Un pour tous, les membres de l'équipe de la Banque CIBC soutiennent leurs collectivités tout au long de l'année au moyen de collectes de fonds, de dons et de bénévolat.

Du 21 au 22 septembre 2020, un sondage en ligne a été réalisé par Maru/Blue auprès de 1 516 adultes canadiens choisis au hasard qui sont des panélistes de La Voix Maru Canada. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés par niveau de scolarité, âge, sexe et région (et, au Québec, par langue) de manière à refléter la composition de la population, en fonction des données du recensement. Cela a pour but de veiller à ce que l'échantillon soit le plus représentatif possible de toute la population adulte du Canada. Les écarts entre les totaux sont attribuables aux effets d'arrondis des données.

