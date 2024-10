HAMILTON-NIAGARA, ON, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Le service de police de Brantford, en collaboration avec le détachement régional de Hamilton-Niagara de la GRC, a exécuté des mandats de perquisition à cinq endroits dans le sud-ouest de l'Ontario, qui ont entraîné des accusations contre trois personnes de Brantford.

Les fouilles ont permis de trouver 6,3 kg de cocaïne, d'une valeur de revente de 170 000 $, et environ 2 000 000 $ en devises canadiennes, qui ont été saisis comme produits présumés de la criminalité.

Un certain nombre d'appareils de communication électronique ont également été saisis. D'autres arrestations et accusations pourraient suivre.

Trois personnes font face à des accusations :

Bhavandeep GILL (36 ans), possession d'une substance réglementée (cocaïne) dans le but d'en faire le trafic, contrairement au paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS)

possession d'une substance réglementée (cocaïne) dans le but d'en faire le trafic, contrairement au paragraphe 5(2) de la Vikram KUMAR (23 ans), possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, contrairement au paragraphe 5(2) de la LRCDAS

possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, contrairement au paragraphe 5(2) de la Sandeep KAUR (24 ans), possession d'une substance réglementée (cocaïne) en vue d'en faire le trafic, contrairement au paragraphe 5(2) de la LRCDAS

Ces personnes doivent comparaître devant le tribunal de Brantford le 19 décembre 2024.

Le succès de cette enquête a été rendu possible grâce au financement fourni par le ministère du Solliciteur général du gouvernement de l'Ontario, dans le cadre duquel le Service de renseignements criminels de l'Ontario a soutenu cette enquête conjointe.

Nous tenons également à remercier le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), unité de renseignement financier du Canada, pour son rôle essentiel dans le soutien de cette enquête. Les divulgations de CANAFE ont permis de découvrir des preuves de blanchiment d'argent et de produits de la criminalité présumés en retraçant des transactions financières et en cernant des tendances. La collaboration de CANAFE avec la GRC a facilité la compréhension des réseaux financiers complexes en cause. Le résultat de l'enquête souligne l'importance de la coopération entre les organismes dans la lutte contre le crime organisé.

« Le trafic de la drogue a des effets dévastateurs à de multiples niveaux. À la base, il contribue à la violence et nuit à la santé publique en augmentant les taux de dépendance et les surdoses. Merci au service de police de Brantford et à tous nos organismes partenaires pour l'excellente collaboration qui a permis de retirer plus de 6 kg de cocaïne de la rue. »

- Inspecteur Vance Morgan, officier responsable du détachement de Hamilton-Niagara de la GRC

« Il s'agit d'un autre projet conjoint réussi qui aide à réduire au minimum la menace pour nos collectivités causée par la distribution de substances désignées et les activités criminelles organisées liées au trafic de la drogue. Notre objectif est d'aider notre collectivité en perturbant le fonctionnement des réseaux criminels et en réduisant la violence entourant le commerce de substances illicites.

À l'appui des mandats de perquisition et des arrestations liés à ce projet, le service de police de Brantford aimerait remercier le Service de renseignements criminels de l'Ontario pour son financement continu et son dévouement à assurer la sécurité des collectivités en Ontario. »

- Jason Saunders, chef intérimaire, Service de police de Brantford

