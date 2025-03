5N+ a vendu le portefeuille de propriété intellectuelle des solutions au nitrure de gallium (GaN), acquis avec sa filiale AZUR, au spécialiste en micro-DEL, ALLOS Semiconductors.

MONTRÉAL et DRESDE, Allemagne, le 6 mars 2025 /CNW/ - 5N Plus Inc. (TSX: VNP) (« 5N+ » ou la « Société »), un chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a conclu un contrat d'exclusivité, par l'intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive, AZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR »), avec ALLOS Semiconductors, un spécialiste en micro-DEL et en nitrure de gallium sur silicium, afin de procéder au développement et à la commercialisation d'un portefeuille de propriété intellectuelle de solutions au GaN que 5N+ a fourni à ALLOS Semiconductors à une valeur nominale en échange de redevances futures.

Avant de se joindre à 5N+ en 2021, AZUR avait acquis en 2020 un ensemble de technologies et de brevets pour des applications en électronique de haute puissance (HPE) et en radiofréquences (RF) auprès d'ALLOS Semiconductors. Cet ensemble de technologies sera désormais transféré à ALLOS, accompagné de la propriété intellectuelle supplémentaire de solutions au GaN.

« Cette transaction permettra à 5N+ de se concentrer sur son activité principale, tout en bénéficiant de la croissance du marché des HPE grâce aux redevances. ALLOS est le meilleur partenaire qui soit pour commercialiser la technologie au fil du temps », a déclaré Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N+.

« Grâce à cette acquisition, nous venons renforcer davantage notre position en ce qui a trait à la propriété intellectuelle », a précisé Burkhard Slischka, cofondateur et chef de la direction d'ALLOS Semiconductors. L'entreprise se spécialise dans les plaquettes épitaxiales de 200 mm et 300 mm pour les applications micro-DEL qui peuvent être traitées dans des fonderies de silicium standard. Soulignons que les clients d'ALLOS sont des entreprises de micro-DEL et d'affichage qui collaborent avec des fonderies de silicium en vue de réaliser des percées en matière de rendement et de coût unitaire. Ces percées sont essentielles pour transformer les prototypes futuristes d'affichages micro-DEL en produits de consommation de masse de l'avenir. M. Slischka a renchéri : « Nous restons toutefois axés sur notre technologie micro-DEL, tout en explorant la synergie avec le marché à croissance rapide des HPE. De plus, nous sommes ouverts à de nouveaux partenariats dans le domaine des HPE au GaN, et il reste possible d'obtenir une licence pour notre vaste portefeuille de propriété intellectuelle. »

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur les produits de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

À propos d'ALLOS Semiconductors

ALLOS Semiconductors est une entreprise technologique qui produit des plaquettes épitaxiales au nitrure de gallium sur silicium, axée sur les applications micro-DEL. Fondée en 2014 à Dresden, en Allemagne, ALLOS s'est démarquée en tête de l'industrie à plusieurs reprises par la qualité de son cristal et l'uniformité des plaquettes épitaxiales de nitrure de gallium sur silicium spécialement conçues pour la fabrication de tranches de silicium de 200 mm et de 300 mm. Ses technologies exclusives sont protégées par un solide portefeuille de propriétés intellectuelles et sont offertes sur les outils MOCVD des principaux fournisseurs du marché. ALLOS est la seule société à fournir ce type de plaquettes épitaxiales aux clients à l'échelle mondiale. Ses technologies sont également offertes par des licences et des transferts de technologie. Les clients d'ALLOS sont des entreprises des secteurs de semiconducteurs, d'affichages et de micro-DEL, qui travaillent en collaboration avec des fonderies ou des chaînes de production internes de silicium standard pour réaliser des percées en matière de coût unitaire et de rendement, essentielles pour transformer leurs prototypes de micro-DEL existants en produits de consommation de masse de l'avenir, destinés aux applications industrielles et aux consommateurs.

www.allos-semiconductors.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses que la Société juge raisonnables lorsqu'elles sont formulées, notamment, que 5N+ sera en mesure de maintenir en poste et d'embaucher du personnel clé et de préserver les relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses autres partenaires commerciaux; que 5N+ continuera de mener ses activités dans le cours normal des affaires; que 5N+ sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de croissance; que 5N+ réussira à traiter les commandes de son carnet de commandes en temps opportun; que 5N+ ne subira pas de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou de perturbations importantes de l'approvisionnement en matières premières à des conditions concurrentielles; que 5N+ sera en mesure de générer de nouvelles ventes, de produire, de livrer et de vendre des produits aux volumes et aux prix prévus et de contrôler ses coûts; ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. Ces énoncés ne constituent pas une garantie du rendement futur, reposent sur des hypothèses, et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2024 de 5N+ daté du 25 février 2025, qui peut être consulté sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N+ pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N+. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour ces énoncés prospectifs afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre certains éléments clés des résultats financiers attendus de la Société, ainsi que ses objectifs, priorités stratégiques et perspectives, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel la Société prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

SOURCE 5N Plus Inc.

Sources : Richard Perron, Chef de la direction financière, 5N Plus Inc., 514 856‐0644, [email protected]; Alexander Loesing, Cofondateur et directeur marketing, ALLOS Semiconductors GmbH, +49-351-212-937-21, [email protected]