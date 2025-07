MONTRÉAL, le 28 juill. 2025 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N+ » ou la « Société ») (TSX : VNP), annoncera ses résultats du deuxième trimestre 2025, le lundi 4 août 2025 après la fermeture des marchés et une conférence téléphonique aura lieu le mardi 5 août 2025 avec les analystes pour discuter des résultats.

Conférence téléphonique - résultats T2 2025 :

Le mardi 5 août 2025 à 8h (heure avancée de l'Est)

Visiter la section « Centre de l'investisseur » à www.5nplus.com pour accéder à la webdiffusion

Composer le 1 800 990-4777 (sans frais), le 1 289 819-1299 ( Toronto ) ou le 1 514 400-3794 (Montréal)

) ou le 1 514 400-3794 (Montréal) Numéro de la conférence est le 94154

Un enregistrement sera disponible deux heures après l'événement au 1 888 660-6345 jusqu'au 12 août 2025. Le code d'accès est 94154.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

