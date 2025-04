MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - 5N Plus inc. (TSX : VNP) (« 5N+ » ou la « Société »), un chef de file mondial de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance, a annoncé aujourd'hui le renouvellement de ses facilités de crédit multidevises renouvelables syndiquées garanties de premier rang, faisant passer sa capacité d'emprunt de 124 M$ à 154 M$, afin de soutenir le plan de croissance de la Société. Sous réserve de l'approbation du prêteur, 5N+ peut choisir d'accroître davantage ses facilités de crédit à 204 M$ à l'aide d'une clause accordéon prévoyant un montant additionnel de 50 M$. Tous les montants dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

« L'orientation stratégique de la Société sur les produits à valeur ajoutée et les partenariats à long terme avec les clients, sans être une composante essentielle des coûts, nous a permis de continuer notre croissance rentable à titre de partenaire de confiance sur les marchés en croissance. Déterminés à poursuivre une croissance tant interne qu'externe en 2025, nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien constant des principales institutions financières pour financer nos activités et consolider davantage notre position de fournisseur de premier plan en semiconducteurs spécialisés essentiels », a souligné M. Perron, chef de la direction financière de 5N+.

L'offre a été sursouscrite. Banque Royale du Canada a agi à titre d'unique chef de file et agente administrative, aux côtés des partenaires bancaires de longue date de la Société, soit Banque Nationale du Canada, Fédération des caisses Desjardins du Québec, Banque de développement du Canada, Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited et, plus récemment, Banque Canadienne Impériale de Commerce. Les nouvelles facilités de crédit ont une durée de quatre ans, portent intérêt et comportent une marge fondée sur le ratio de la dette consolidée de premier rang sur le BAIIA1 de la Société.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses que la Société juge raisonnables lorsqu'elles sont formulées, notamment, que 5N+ sera en mesure de maintenir en poste et d'embaucher du personnel clé et de préserver les relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses autres partenaires commerciaux; que 5N+ continuera de mener ses activités dans le cours normal des affaires; que 5N+ sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de croissance; que 5N+ réussira à traiter les commandes de son carnet de commandes en temps opportun; que 5N+ ne subira pas de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou de perturbations importantes de l'approvisionnement en matières premières à des conditions concurrentielles; que 5N+ sera en mesure de générer de nouvelles ventes, de produire, de livrer et de vendre des produits aux volumes et aux prix prévus et de contrôler ses coûts; ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. Ces énoncés ne constituent pas une garantie du rendement futur, reposent sur des hypothèses, et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2024 de 5N+ daté du 25 février 2025, qui peut être consulté sur le site SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N+ pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N+. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour ces énoncés prospectifs afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre certains éléments clés des résultats financiers attendus de la Société, ainsi que ses objectifs, priorités stratégiques et perspectives, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension

__________________________________

1 Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n'ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Elles peuvent donc ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres sociétés. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » pour en savoir plus.

