MONTRÉAL, le 5 août 2025 /CNW/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N+ » ou la « Société »), un chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une nouvelle entente d'approvisionnement élargie avec First Solar, Inc. (« First Solar ») (NASDAQ : FSLR). L'entente prévoit de nouvelles modalités concernant la période en cours (2025-2026) qui reflètent des engagements en vue d'accroître la production de composés semiconducteurs, ainsi que des modalités concernant la période subséquente (2027-2028), qui reflètent également les volumes accrus.

En vertu des nouvelles modalités, 5N+ augmentera sa production et sa livraison de tellurure de cadmium (CdTe) de 33 % pour la période 2025-2026 par rapport aux niveaux initiaux, et d'un 25 % supplémentaire pour la période subséquente 2027-2028. Ces matériaux semiconducteurs spécialisés sont utilisés par First Solar dans la fabrication de modules photovoltaïques solaires à couches minces, intégrés au cœur d'une structure multicouches. De plus, à compter de 2026, 5N+ commencera la production et la livraison à First Solar de séléniure de cadmium (CdSe), un autre matériau critique utilisé dans la fabrication de ses modules photovoltaïques solaires.

Cette nouvelle entente historique reflète la vigueur de la collaboration de longue date entre 5N+ et First Solar. Elle soutient les besoins d'approvisionnement croissants de First Solar en semiconducteurs pour l'accompagner dans la croissance de sa capacité manufacturière aux États-Unis, en accordant un accent stratégique à l'utilisation de matériaux critiques approvisionnés auprès de fournisseurs américains ou de nations alliées. En tant que chef de file américain dans la fabrication d'une technologie de production d'électricité solaire, First Solar est bien positionnée pour soutenir la croissance économique, l'expansion de l'infrastructure numérique et l'accélération de l'électrification aux États-Unis, avec sa technologie américaine avancée. L'entreprise détient quatre usines en Ohio et en Alabama, ainsi qu'une cinquième dont la production commerciale est attendue au deuxième semestre de 2025. En élargissant sa production au pays, First Solar prévoit atteindre une capacité manufacturière américaine de 14 gigawatts (GW) en 2026.

« Nous sommes fiers de contribuer à la croissance de la production d'électricité aux États-Unis en élargissant notre partenariat avec le plus grand fabricant américain de technologie solaire », a souligné Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N+. « À une période où la sécurité des chaînes d'approvisionnement en matériaux critiques fait l'objet d'un contrôle rigoureux, nous nous réjouissons de renforcer notre position en tant que partenaire de confiance, doté de l'expertise, de la chaîne d'approvisionnement et de la capacité à livrer les matériaux avancés sur lesquels dépend ce secteur critique en croissance. »

« Notre capacité à répondre à cette hausse importante du volume avec un investissement supplémentaire minimal est le résultat direct de notre flexibilité manufacturière et de l'expansion récente de nos capacités de production de composés semiconducteurs et de recyclage au Canada et en Allemagne », a renchéri M. Jacques.

« L'accès à des chaînes d'approvisionnement sûres en matériaux critiques appuie notre stratégie de croissance, faisant de 5N+ un précieux partenaire de longue date », a mentionné Mike Koralewski, chef de la chaîne d'approvisionnement de First Solar. « 5N+ a constamment démontré sa capacité à augmenter la production tout en maintenant les normes de qualité les plus élevées. Mais, surtout, elle continue de soutenir nos efforts pour rapatrier la production de minéraux critiques. »

À propos de First Solar, Inc.

First Solar, Inc. (Nasdaq : FSLR) est une entreprise américaine à l'avant-plan de la technologie solaire et de la production de modules photovoltaïques. Seule entreprise dont le siège social est situé aux États-Unis parmi les plus grands fabricants de technologie solaire au monde, First Solar veille à faciliter la production d'électricité, de façon concurrentielle et fiable, à l'aide de sa technologie avancée de modules photovoltaïques à couches minces, unique en Amérique. Développée dans des laboratoires de recherche et développement en Californie et en Ohio, la technologie de First Solar représente la prochaine génération de production d'électricité solaire, qui fournit une solution de rechange concurrentielle, performante et responsable aux modules photovoltaïques de silicium cristallin conventionnels. Pour en savoir plus, visitez www.firstsolar.com.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, qui donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses que la Société juge raisonnables lorsqu'elles sont formulées, notamment que 5N+ sera en mesure de maintenir en poste et d'embaucher du personnel clé et de préserver les relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses autres partenaires commerciaux; que 5N+ continuera de mener ses activités dans le cours normal des affaires; que 5N+ sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de croissance; que 5N+ réussira à traiter les commandes de son carnet de commandes en temps opportun; que 5N+ ne subira pas de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou de perturbations importantes de l'approvisionnement en matières premières à des conditions concurrentielles; que 5N+ sera en mesure de générer de nouvelles ventes, de produire, de livrer et de vendre des produits aux volumes et aux prix prévus et de contrôler ses coûts; ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. Ces énoncés ne constituent pas une garantie du rendement futur, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2024 de 5N+ daté du 25 février 2025 et à la note 10 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 2025 et 30 juin 2024, qui peuvent être consultés sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N+ pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N+.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour ces énoncés prospectifs afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre certains éléments clés des résultats financiers attendus de la Société, ainsi que ses objectifs, priorités stratégiques et perspectives, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel la Société prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

SOURCE 5N Plus Inc.

Personne-ressource : Richard Perron, Chef de la direction financière, 5N Plus inc., 514 856‐0644, [email protected]