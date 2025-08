Produits de 184,2 M$ pour le premier semestre de 2025, soit le plus haut niveau depuis dix ans, pour une croissance annuelle des produits de 32 %

Marge brute ajustée 1 record de 33,0 M$ pour le deuxième trimestre de 2025, soit 34,6 % en pourcentage des ventes 1

record de 33,0 M$ pour le deuxième trimestre de 2025, soit 34,6 % en pourcentage des ventes BAIIA ajusté 1 record de 24,1 M$ pour le deuxième trimestre de 2025, soit une croissance de 79 % d'un exercice à l'autre

record de 24,1 M$ pour le deuxième trimestre de 2025, soit une croissance de 79 % d'un exercice à l'autre Ratio dette nette/BAIIA 1 à 1,09x au 30 juin 2025

à 1,09x au 30 juin 2025 Prévisions du BAIIA ajusté revues à la hausse, passant d'une fourchette de 55 M$ à 60 M$ à une fourchette de 65 M$ à 70 M$

MONTRÉAL, le 4 août 2025 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N+ » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2025 (« T2 2025 »). Tous les montants figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire.

« La performance de 5N+ pour le trimestre et le semestre considérés établit de nouveaux sommets pour la Société, notamment une marge brute ajustée trimestrielle record, ainsi qu'un BAIIA ajusté record pour le trimestre et le premier semestre, auxquels s'ajoutent les produits semestriels les plus élevés depuis dix ans. Dans un contexte d'affaires volatil où les clients recherchent des partenaires de confiance, 5N+ se distingue par sa fiabilité, son expertise technique et la qualité de ses produits, appuyée par des capacités diversifiées en matière d'approvisionnement et de fabrication à l'échelle mondiale, qui revêtent une importance stratégique pour ses clients », a déclaré Gervais Jacques, président et chef de la direction de 5N+.

« En nous appuyant sur ces résultats records et dans un contexte d'accélération de la demande dans nos marchés stratégiques, l'exercice 2025 s'annonce comme une année charnière pour 5N+. Dans le secteur Semiconducteurs spécialisés, nous continuons de tirer parti du fort dynamisme de la demande, qui, selon nos prévisions, devrait continuer de croître sur les marchés de l'énergie renouvelable et de l'énergie spatiale. Dans le secteur Matériaux de haute performance, nos produits dérivés du bismuth, quant à eux, génèrent des marges exceptionnelles », a ajouté M. Jacques.

« À l'aube du deuxième semestre de l'exercice, nous sommes non seulement bien positionnés pour atteindre nos nouveaux objectifs de croissance du BAIIA ajusté à la hausse pour 2025, mais aussi pour poursuivre sur cette lancée en 2026. Forts de nos avantages concurrentiels et de notre capacité élargie, nous continuerons de renforcer notre position de partenaire stratégique de choix à l'extérieur de la Chine et en mesure de répondre à la demande croissante pour nos matériaux avancés de très grande pureté dans un contexte géopolitique en constante évolution », a conclu M. Jacques.

Faits saillants

Pour le deuxième trimestre de 2025, les produits ont augmenté de 28 % pour atteindre 95,3 M$, comparativement à 74,6 M$ pour le deuxième trimestre de 2024. Cette augmentation s'explique principalement par la croissance des ventes dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale du secteur Semiconducteurs spécialisés ainsi que par l'établissement de prix plus élevés pour les produits dérivés du bismuth dans le secteur Matériaux de haute performance.

Stimulé par la hausse des volumes dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale et par les meilleurs prix par rapport à l'inflation sur le marché de l'énergie solaire et celui des produits dérivés du bismuth, le BAIIA ajusté a augmenté de 79 % pour atteindre 24,1 M$ pour le deuxième trimestre de 2025, comparativement à 13,5 M$ pour le deuxième trimestre de 2024.

Avantagée par les facteurs mentionnés ci-dessus, la marge brute ajustée a augmenté de 41 % pour atteindre 33,0 M$ pour le deuxième trimestre de 2025. La marge brute ajustée en pourcentage des ventes s'est établie à 34,6 % pour le deuxième trimestre de 2025, comparativement à 31,3 % pour le deuxième trimestre de 2024.

Pour le deuxième trimestre de 2025, le résultat net a été de 15,2 M$, comparativement à 4,8 M$ pour le deuxième trimestre de 2024.

Au 30 juin 2025, le carnet de commandes[2] a atteint 310,0 M$, ce qui représente 297 jours de produits annualisés, en hausse de 29 jours par rapport au trimestre précédent.

La dette nette1 au 30 juin 2025 s'établissait à 74,3 M$, par rapport à 100,1 M$ au 31 décembre 2024, en raison de la hausse de la trésorerie. Le ratio dette nette/BAIIA de la Société s'établissait à 1,09x au 30 juin 2025.

Perspectives

Pour le deuxième semestre de 2025, 5N+ prévoit une accélération de la demande dans les marchés de l'énergie renouvelable terrestre et de l'énergie solaire spatiale du secteur Semiconducteurs spécialisés, alors que les clients cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en matériaux avancés auprès de partenaires fiables et reconnus. Pour le secteur Matériaux de haute performance, selon les tendances historiques, les volumes devraient légèrement baisser au cours du deuxième semestre de 2025 par rapport au premier semestre de 2025, alors que les marges devraient continuer de progresser du fait de la présence mondiale stratégique de la Société et de sa capacité à s'approvisionner dans un contexte d'affaires toujours volatil.

Compte tenu de la performance financière de la Société depuis le début de l'exercice, de la demande anticipée dans le secteur Semiconducteurs spécialisés et des résultats supérieurs aux attentes dans le secteur Matériaux de haute performance, les prévisions du BAIIA ajusté pour 2025 ont été revues à la hausse, depuis la dernière mise à jour le 25 février 2025, passant d'une fourchette de 55 M$ à 60 M$ à une fourchette de 65 M$ à 70 M$.

Dans un contexte géopolitique en constante évolution, la Société continuera de faire preuve de prudence, notamment en ce qui concerne l'impact sur ses coûts d'exploitation. À titre de fournisseur de choix de produits de grande qualité et de très grande pureté qui confère à ses clients un avantage stratégique clé grâce à une chaîne d'approvisionnement solide, 5N+ est bien positionnée pour consolider sa place de chef de file sur ses marchés finaux clés jusqu'à la fin de 2025 ainsi qu'en 2026.

Conférence téléphonique

5N+ tiendra une conférence téléphonique le mardi 5 août 2025, à 8 h, heure avancée de l'Est, portant sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2025. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Web de la Société à l'adresse www.5nplus.com.

Pour participer à la conférence :

Région de Toronto : 1-289-819-1299

: 1-289-819-1299 Région de Montréal : 1-514-400-3794

Numéro sans frais : 1-800-990-4777

Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès : 94154

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible deux heures après l'événement et jusqu'au 12 août 2025. Pour accéder à l'enregistrement, composez le 1-888-660-6345, puis saisissez le code 94154.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche-développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses que la Société juge raisonnables lorsqu'elles sont formulées, notamment que 5N+ sera en mesure de maintenir en poste et d'embaucher du personnel clé et de préserver les relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses autres partenaires commerciaux; que 5N+ continuera de mener ses activités dans le cours normal des affaires; que 5N+ sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de croissance; que 5N+ réussira à traiter les commandes de son carnet de commandes en temps opportun; que 5N+ ne subira pas de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou de perturbations importantes de l'approvisionnement en matières premières à des conditions concurrentielles; que 5N+ sera en mesure de générer de nouvelles ventes, de produire, de livrer et de vendre des produits aux volumes et aux prix prévus et de contrôler ses coûts; ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. Ces énoncés ne constituent pas une garantie du rendement futur, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2024 de 5N+ daté du 25 février 2025 et à la note 10 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois mois et de six mois closes les 30 juin 2025 et 2024, qui peuvent être consultés sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N+ pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N+.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour ces énoncés prospectifs afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre certains éléments clés des résultats financiers attendus de la Société, ainsi que ses objectifs, priorités stratégiques et perspectives, et pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel la Société prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

5N PLUS INC.

ÉTATS DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Pour les périodes de trois mois et de six mois closes les 30 juin

(en milliers de dollars américains, sauf les informations par action) (non audités)





Trois mois Six mois



2025 2024 2025 2024



$ $ $ $ Produits

95 311 74 580 184 199 139 599 Coût des ventes

65 888 54 385 127 780 102 405 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

7 699 8 717 16 259 16 034 Autres charges (produits), montant net

2 251 2 329 5 576 4 579



75 838 65 431 149 615 123 018 Résultat d'exploitation

19 473 9 149 34 584 16 581











Charges financières









Intérêt sur la dette à long terme

2 002 2 146 4 006 3 941 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts

351 (272) 1 064 139 (Profits) pertes de change

(97) 2 (811) (385)



2 256 1 876 4 259 3 695 Résultat avant impôt sur le résultat

17 217 7 273 30 325 12 886 Charge (recouvrement) d'impôt









Exigible

4 706 2 177 8 077 4 691 Différé

(2 716) 307 (2 552) 899



1 990 2 484 5 525 5 590 Résultat net

15 227 4 789 24 800 7 296











Résultat de base par action

0,17 0,05 0,28 0,08 Résultat dilué par action

0,17 0,05 0,28 0,08











Le résultat net est entièrement attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc.

5N PLUS INC.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars américains) (non audités)





30 juin 2025 31 décembre 2024



$ $ Actif





Actif courant





Trésorerie

48 624 22 142 Créances

58 485 42 172 Stocks

142 960 137 823 Impôt sur le résultat à recevoir

850 1 811 Actifs financiers dérivés

3 131 6 978 Autres actifs courants

5 895 6 469 Total de l'actif courant

259 945 217 395 Immobilisations corporelles

93 584 85 995 Actifs au titre de droits d'utilisation

29 373 28 583 Immobilisations incorporelles

24 213 22 929 Goodwill

12 032 10 665 Actifs d'impôt différé

9 439 7 358 Autres actifs

3 350 3 982 Total de l'actif non courant

171 991 159 512 Total de l'actif

431 936 376 907







Passif





Passif courant





Dettes fournisseurs et charges à payer

50 916 42 116 Impôt sur le résultat à payer

10 733 5 207 Partie courante des produits différés

13 834 11 206 Partie courante des obligations locatives

2 115 1 952 Total du passif courant

77 598 60 481 Dette à long terme

122 961 122 203 Passifs d'impôt différé

6 216 5 737 Obligations au titre des régimes d'avantages du personnel

13 272 12 624 Obligations locatives

28 856 27 450 Produits différés

10 103 8 688 Autres passifs

797 706 Total du passif non courant

182 205 177 408 Total du passif

259 803 237 889







Capitaux propres

172 133 139 018 Total du passif et des capitaux propres

431 936 376 907









Mesures non conformes aux IFRS

Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des douze prochains mois. Il est exprimé en dollars et estimé en nombre de jours, lequel ne peut dépasser 365 jours. Les nouvelles commandes représentent le nombre de commandes reçues durant la période considérée, exprimé en nombre de jours, et sont calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de 5N+ à maintenir et à accroître ses produits.

Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d'intérêts, la charge (le recouvrement) d'impôt et l'amortissement. 5N+ a recours au BAIIA, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

Voici un rapprochement du BAIIA avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains) T2 2025 T2 2024 S1 2025 S1 2024

$ $ $ $ Résultat net 15 227 4 789 24 800 7 296 Intérêt sur la dette à long terme, intérêts théoriques et autres charges d'intérêts 2 353 1 874 5 070 4 080 Charge d'impôt 1 990 2 484 5 525 5 590 Amortissement 4 324 4 049 8 452 7 994 BAIIA 23 894 13 196 43 847 24 960

La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

Le BAIIA ajusté correspond au résultat d'exploitation comme défini avant l'incidence de la dépréciation des stocks, de la charge (du recouvrement) au titre de la rémunération à base d'actions, des coûts de mise en place du système ERP, de la perte (du profit) sur la sortie d'immobilisations corporelles, de la perte (du profit) à la réévaluation d'un instrument financier, de la dépréciation (reprise de dépréciation) des actifs non courants, des coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, et de l'amortissement. 5N+ a recours au BAIIA ajusté, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits.

Voici un rapprochement du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables :

(en milliers de dollars américains) T2 2025 T2 2024 S1 2025 S1 2024

$ $ $ $ Produits 95 311 74 580 184 199 139 599 Charges d'exploitation (75 838) (65 431) (149 615) (123 018) Résultat d'exploitation 19 473 9 149 34 584 16 581 (Recouvrement) charge au titre de la rémunération à base d'actions (807) (15) 586 345 Dépréciation des actifs non courants - 307 - 307 Coûts de mise en place du système ERP 156 - 316 - Perte à la réévaluation d'un instrument financier 1 000 - 1 000 - Amortissement 4 324 4 049 8 452 7 994 BAIIA ajusté 24 146 13 490 44 938 25 227 Marge du BAIIA ajusté 25,3 % 18,1 % 24,4 % 18,1 %

La marge brute ajustée est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de la charge de dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute ajustée par le total des produits.

Voici un rapprochement de la marge brute ajustée avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains) T2 2025 T2 2024 S1 2025 S1 2024

$ $ $ $ Total des produits 95 311 74 580 184 199 139 599 Coût des ventes (65 888) (54 385) (127 780) (102 405) Marge brute 29 423 20 195 56 419 37 194 Amortissement inclus dans le coût des ventes 3 551 3 173 6 954 6 249 Marge brute ajustée 32 974 23 368 63 373 43 443 Marge brute ajustée en pourcentage 34,6 % 31,3 % 34,4 % 31,1 %

La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie. Toute mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de 5N+.

Le ratio dette nette/BAIIA correspond à la dette nette divisée par le BAIIA des douze derniers mois.

Voici un rapprochement du total de la dette et de la dette nette avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables :

(en milliers de dollars américains) Au 30 juin 2025 Au 31 décembre 2024

$ $ Dette bancaire - - Dette à long terme, y compris la partie courante 122 961 122 203 Obligation locative, y compris la partie courante 30 971 29 402 Sous-total de la dette 153 932 151 605 Obligation locative, y compris la partie courante (30 971) (29 402) Total de la dette 122 961 122 203 Trésorerie (48 624) (22 142) Dette nette 74 337 100 061

