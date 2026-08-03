5N Plus inc. présente ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2026

Résultats solides pour le premier semestre de 2026 permettant de réitérer la fourchette prévisionnelle du BAIIA ajusté pour l'exercice

Produits de 122,4 $ pour le deuxième trimestre, soit une hausse de 28 %, ce qui porte les produits à 240,3 M$ pour le premier semestre

Marge brute ajustée 1 de 37,0 M$, ou 30,3 % des ventes 1 , pour le deuxième trimestre, soit une hausse de 12 %, ce qui porte la marge brute ajustée à 78,4 M$, ou 32,6 % des ventes, pour le premier semestre

de 37,0 M$, ou 30,3 % des ventes , pour le deuxième trimestre, soit une hausse de 12 %, ce qui porte la marge brute ajustée à 78,4 M$, ou 32,6 % des ventes, pour le premier semestre BAIIA ajusté1 de 26,6 M$ pour le deuxième trimestre, soit une hausse de 10 %, ce qui porte le BAIIA ajusté à 55,8 M$ pour le premier semestre

MONTRÉAL, le 3 août 2026 /CNW/ -- 5N Plus inc. (« 5N+ » ou la « Société ») (TSX: VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre (« T2 2026 ») clos le 30 juin 2026. Tous les montants sont exprimés en dollars américains, à moins d'indication contraire.

« Nos résultats du deuxième trimestre et du premier semestre démontrent la vigueur de la demande dans nos marchés finaux stratégiques et la résilience du modèle d'affaires de 5N+, qui continue de générer une croissance solide des produits et des résultats malgré un environnement d'exploitation plus exigeant », a déclaré Richard Perron, président et chef de la direction de 5N+.

« Le deuxième trimestre a été marqué par les pressions croissantes sur les coûts, comme prévu, ainsi que par des efficacités opérationnelles temporairement rédutes découlant de nos initiatives continues d'expansion de la capacité pour soutenir la croissance future. Malgré ces difficultés, nos équipes ont assuré une exécution efficace et ont maintenu un niveau élevé de livraisons aux clients, tout en continuant de faire avancer nos initiatives de croissance. Compte tenu de la demande solide et de notre exécution rigoureuse, nous réitérons la fourchette prévisionnelle du BAIIA ajusté pour l'exercice 2026 et demeurons résolument engagés dans l'exécution de notre stratégie de croissance à long terme. »

Faits saillants financiers

Pour le deuxième trimestre de 2026, les produits ont augmenté de 28 % pour atteindre 122,4 M$, comparativement à 95,3 M$ pour le deuxième trimestre de 2025, en raison principalement de la hausse des volumes dans les secteurs Semiconducteurs spécialisés et Matériaux de haute performance.

Stimulé par la hausse des volumes dans les deux secteurs, le BAIIA ajusté a augmenté de 10 %, pour atteindre 26,6 M$ pour le deuxième trimestre de 2026, comparativement à 24,1 M$ pour le deuxième trimestre de 2025.

La marge brute ajustée a atteint 37,0 M$ pour le deuxième trimestre de 2026, soit une hausse de 12 % par rapport au deuxième trimestre de 2025. La marge brute ajustée en pourcentage des ventes s'est établie à 30,3 % pour le deuxième trimestre de 2026, comparativement à 34,6 % pour le deuxième trimestre de 2025, l'augmentation du coût des intrants de métaux et des produits chimiques ayant atténué l'incidence favorable de la hausse des volumes.

Pour le deuxième trimestre de 2026, le résultat net a été de 19,7 M$, comparativement à 15,2 M$ pour le deuxième trimestre de 2025.

Au 30 juin 2026, le carnet de commandes1 se chiffrait à 420,0 M$, ce qui représente 313 jours de produits annualisés, en baisse de 23 jours par rapport au trimestre précédent et en hausse de 16 jours par rapport au 30 juin 2025.

Au 30 juin 2026, la dette nette1 s'établissait à 23,7 M$, par rapport à 50,3 M$ au 31 décembre 2025, et le ratio dette nette/BAIIA1 de la Société s'établissait à 0,21x au 30 juin 2026.

____________________________________ 1 Mesure non conforme aux IFRS qui n'a pas de définition normalisée selon les IFRS et qui, par conséquent, pourrait ne pas être comparable à la mesure similaire présentée par d'autres émetteurs. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » pour de plus amples renseignements.

Perspectives

La Société continue de bénéficier de fondamentaux favorables à long terme et de l'expansion structurelle de ses principaux marchés finaux dans le secteur Semiconducteurs spécialisés, de même que de la résilience de son secteur Matériaux de haute performance.

Dans un contexte géopolitique et économique en constante évolution, la Société s'attend à ce que son environnement d'exploitation demeure complexe et à ce que les coûts des intrants et les coûts d'exploitation augmentent, comme en témoignent les résultats du deuxième trimestre de 2026, avec notamment une normalisation des marges dans le secteur Matériaux de haute performance. Pour atténuer la répercussion de ces facteurs, la Société demeure engagée dans l'exécution rigoureuse de ses initiatives en matière de productivité et de ses plans d'expansion de la capacité pour améliorer son efficacité opérationnelle et réaliser des économies d'échelle.

Compte tenu de la performance solide de la Société pour le premier semestre ainsi que de la demande anticipée et de la demande contractuelle pour le deuxième semestre de l'exercice, la Société réitère sa fourchette prévisionnelle du BAIIA ajusté pour l'exercice 2026, soit de 100 M$ à 105 M$.

Forte de son positionnement concurrentiel sur le marché et de son expertise, soutenus notamment par ses centres de production occidentaux et son orientation axée sur les produits à valeur ajoutée, ainsi que de la solidité de ses relations clients et de sa rigueur commerciale, 5N+ demeure bien positionnée pour continuer d'exécuter sa stratégie de croissance à long terme en tant que fournisseur principal des industries critiques.

Conférence téléphonique

5N+ tiendra une conférence téléphonique le mardi 4 août 2026, à 8 h, heure avancée de l'Est, portant sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2026. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Web de la Société à l'adresse www.5nplus.com.

Pour participer à la conférence :

Région de Toronto : 1-289-819-1299

Région de Montréal : 1-514-400-3794

Numéro sans frais : 1-800-990-4777

Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès : 25810

Un enregistrement sera disponible deux heures après l'événement et jusqu'au 11 août 2026. Pour accéder à l'enregistrement, composez le 1-888-660-6345, puis saisissez le code 25810.

À propos de 5N+

5N+ est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N+ pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. These customers rely on 5N+'s products to enable performance and sustainability in their own products. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N+, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche‐développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses que la Société juge raisonnables lorsqu'elles sont formulées, notamment que 5N+ sera en mesure de maintenir en poste et d'embaucher du personnel clé et de préserver les relations avec ses clients, ses fournisseurs et ses autres partenaires commerciaux; que 5N+ continuera de mener ses activités dans le cours normal des affaires; que 5N+ sera en mesure de mettre en œuvre sa stratégie de croissance; que 5N+ réussira à traiter les commandes de son carnet de commandes en temps opportun; que 5N+ ne subira pas de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement ou de perturbations importantes de l'approvisionnement en matières premières à des conditions concurrentielles; que 5N+ sera en mesure de générer de nouvelles ventes, de produire, de livrer et de vendre des produits aux volumes et aux prix prévus et de contrôler ses coûts; ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés et raisonnables dans les circonstances. Toutefois, rien ne garantit que ces estimations et ces hypothèses se révéleront exactes. Ces énoncés ne constituent pas une garantie du rendement futur, reposent sur des hypothèses et comportent des risques et des incertitudes difficiles à prévoir et qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous‐entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2025 de 5N+ daté du 24 février 2026, qui peut être consulté sur le site de SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N+ pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N+.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour ces énoncés prospectifs afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué dans le but d'aider les investisseurs et autres personnes à comprendre certains éléments clés des résultats financiers attendus de la Société, ainsi que ses objectifs, priorités stratégiques et perspectives, et pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel la Société prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont avertis que de telles informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins.

5N PLUS INC.

ÉTATS DU RÉSULTAT NET CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

Pour les périodes de trois mois et de six mois closes les 30 juin

(en milliers de dollars américains, sauf les informations par action) (non audités)





Trois mois Six mois



2026 2025 2026 2025



$ $ $ $ Produits

122 358 95 311 240 251 184 199 Coût des ventes

89 032 65 888 169 147 127 780 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration

9 356 7 699 20 677 16 259 Autres (produits) charges, montant net

(3 918) 2 251 (5 753) 5 576



94 470 75 838 184 071 149 615 Résultat d'exploitation

27 888 19 473 56 180 34 584











Charges financières









Intérêt sur la dette à long terme

1 747 2 002 3 383 4 006 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts

461 351 939 1 064 (Profit) perte de change

(472) (97) 247 (811)



1 736 2 256 4 569 4 259 Résultat avant impôt sur le résultat

26 152 17 217 51 611 30 325 Charge (recouvrement) d'impôt









Exigible

12 098 4 706 18 317 8 077 Différé

(5 617) (2 716) (4 139) (2 552)



6 481 1 990 14 178 5 525 Résultat net

19 671 15 227 37 433 24 800











Résultat de base par action

0,22 0,17 0,42 0,28 Résultat dilué par action

0,22 0,17 0,41 0,28

Le résultat net est entièrement attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc.

5N PLUS INC.

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

(en milliers de dollars américains) (non audités)





30 juin 2026 31 décembre 2025



$ $ Actif





Actif courant





Trésorerie

55 388 59 573 Créances

61 501 50 470 Stocks

196 276 163 727 Impôt sur le résultat à recevoir

3 523 1 874 Actifs financiers dérivés

5 954 19 593 Autres actifs courants

9 087 6 938 Total de l'actif courant

331 729 302 175 Immobilisations corporelles

108 336 99 634 Actifs au titre de droits d'utilisation

26 580 28 275 Immobilisations incorporelles

21 612 23 117 Goodwill

11 697 12 062 Actifs d'impôt différé

10 571 6 795 Autres actifs

3 237 3 072 Total de l'actif non courant

182 033 172 955 Total de l'actif

513 762 475 130







Passif





Passif courant





Dettes fournisseurs et charges à payer

95 973 79 096 Impôt sur le résultat à payer

26 828 13 966 Partie courante des produits différés

19 219 12 834 Partie courante des obligations locatives

2 121 2 170 Partie courante de la dette à long terme

1 258 1 233 Total du passif courant

145 399 109 299 Dette à long terme

77 785 108 604 Passifs d'impôt différé

4 743 5 173 Obligations au titre des régimes d'avantages du personnel

12 096 12 745 Obligations locatives

26 288 27 983 Produits différés

10 349 11 545 Autres passifs

786 817 Total du passif non courant

132 047 166 867 Total du passif

277 446 276 166







Capitaux propres

236 316 198 964 Total du passif et des capitaux propres

513 762 475 130

Mesures non conformes aux IFRS

Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des 12 prochains mois. Il est exprimé en dollars et estimé en nombre de jours, lequel ne peut dépasser 365 jours. Les nouvelles commandes représentent le nombre de commandes reçues durant la période considérée, exprimé en nombre de jours, et sont calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de 5N+ à maintenir et à accroître ses produits.

Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges d'intérêts, la charge (le recouvrement) d'impôt et l'amortissement. 5N+ a recours au BAIIA, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

Voici un rapprochement du BAIIA avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains) T2 2026 T2 2025 S1 2026 S1 2025

$ $ $ $ Résultat net 19 671 15 227 37 433 24 800 Intérêt sur la dette à long terme, intérêts théoriques et autres charges d'intérêts 2 208 2 353 4 322 5 070 Charge d'impôt 6 481 1 990 14 178 5 525 Amortissement 4 496 4 324 8 904 8 452 BAIIA 32 856 23 894 64 837 43 847

La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

Le BAIIA ajusté correspond au résultat d'exploitation comme défini avant l'incidence de la dépréciation des stocks, de la charge (du recouvrement) au titre de la rémunération à base d'actions, des coûts de mise en place du système ERP, de la perte (du profit) sur la sortie d'immobilisations corporelles, de la perte (du profit) à la réévaluation d'un instrument financier, de la dépréciation (reprise de dépréciation) des actifs non courants, des coûts (produits) associés aux litiges et aux activités de restructuration, et de l'amortissement. 5N+ a recours au BAIIA ajusté, car elle croit qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle de ses activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises.

La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits.

Voici un rapprochement du BAIIA ajusté et de la marge du BAIIA ajusté avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables :

(en milliers de dollars américains) T2 2026 T2 2025 S1 2026 S1 2025

$ $ $ $ Produits 122 358 95 311 240 251 184 199 Charges d'exploitation (94 470) (75 838) (184 071) (149 615) Résultat d'exploitation 27 888 19 473 56 180 34 584 (Recouvrement) charge au titre de la rémunération à base d'actions (6 034) (807) (9 704) 586 Coûts de mise en place du système ERP 217 156 406 316 Perte à la réévaluation d'un instrument financier - 1 000 - 1 000 Amortissement 4 496 4 324 8 904 8 452 BAIIA ajusté 26 567 24 146 55 786 44 938 Marge du BAIIA ajusté 21,7 % 25,3 % 23,2 % 24,4 %

La marge brute ajustée est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement et de la charge de dépréciation des stocks. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits en divisant le montant de la marge brute ajustée par le total des produits.

Voici un rapprochement de la marge brute ajustée avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

(en milliers de dollars américains) T2 2026 T2 2025 S1 2026 S1 2025

$ $ $ $ Total des produits 122 358 95 311 240 251 184 199 Coût des ventes (89 032) (65 888) (169 147) (127 780) Marge brute 33 326 29 423 71 104 56 419 Amortissement inclus dans le coût des ventes 3 711 3 551 7 334 6 954 Marge brute ajustée 37 037 32 974 78 438 63 373 Marge brute ajustée en pourcentage 30,3 % 34,6 % 32,6 % 34,4 %

La dette nette correspond au montant total de la dette moins la trésorerie. Toute mesure financière présentée par suite de l'adoption de la norme IFRS 16 relativement aux obligations locatives est exclue du calcul. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de 5N+.

Le ratio dette nette/BAIIA correspond à la dette nette divisée par le BAIIA des 12 derniers mois.

Voici un rapprochement du total de la dette et de la dette nette avec les mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables :

(en milliers de dollars américains) Au 30 juin 2026 Au 31 décembre 2025

$ $ Dette bancaire - - Dette à long terme, y compris la partie courante 79 043 109 837 Obligation locative, y compris la partie courante 28 409 30 153 Sous-total de la dette 107 452 139 990 Obligation locative, y compris la partie courante (28 409) (30 153) Total de la dette 79 043 109 837 Trésorerie (55 388) (59 573) Dette nette 23 655 50 264

SOURCE 5N Plus Inc.

Pour communiquer avec nous : Alban Fournier, Chef de la direction financière, 5N Plus inc., 514-856‐0644, [email protected]