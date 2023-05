MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - 5N Plus inc. (« 5N Plus » ou la « Société ») (TSX : VNP), chef de file de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance spécialisés à l'échelle mondiale, a annoncé que les candidats mentionnés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société datée du 4 avril 2023 ont été élus comme administrateurs de 5N Plus lors de son assemblée annuelle des actionnaires (« l'assemblée ») tenue plus tôt aujourd'hui. Suivant la tenue de l'assemblée, le conseil a nommé à nouveau M. Luc Bertrand à la présidence du conseil d'administration de la Société.

Candidats Votes pour % pour Votes contre % contre Luc Bertrand 42 450 751 96,70 % 1 449 338 3,30 % Jean-Marie Bourassa 41 911 878 95,47 % 1 988 211 4,53 % Blair Dickerson 43 387 556 98,83 % 512 533 1,17 % Gervais Jacques 41 907 673 95,46 % 1 992 416 4,54 % Nathalie Le Prohon 42 253 268 96,25 % 1 646 821 3,75 %



À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial dans la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultrapurs constituent souvent la partie critique des produits de ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans plusieurs secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale et la production industrielle. 5N Plus, dont le siège social est situé à Montréal (Québec, Canada), gère des centres de recherche-développement, de production et de vente stratégiquement situés dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

SOURCE 5N Plus Inc.

Renseignements: Personne-ressource : Richard Perron, Chef de la direction financière, 5N Plus inc., 514 856-0644, [email protected]