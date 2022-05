5e féminicide en contexte conjugal de 2022 : l'Alliance MH2 lance les signaux d'alerte sur le déconfinement et interpelle le gouvernement

MONTRÉAL, le 6 mai 2022 /CNW Telbec/ - C'est avec une grande tristesse que l'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) apprenait aujourd'hui le décès d'une femme en Gaspésie dans des circonstances probables de féminicide-suicide en contexte de violence conjugale. Nos condoléances vont à la famille, aux proches ainsi qu'à la communauté de Carleton-sur-Mer. Dans la même soirée, une femme a été victime d'une tentative de meurtre à l'arme blanche de la part de son conjoint violent aux lourds antécédents judiciaires à Beauport qui avait été appréhendé quelques heures plus tôt par les policiers puis libéré sous promesse de comparaître. Ces deux événements démontrent l'urgence de garantir un meilleur filet de sécurité autour des victimes notamment par l'atterrissage des recommandations de Rebâtir la confiance ainsi que par les modifications législatives nécessaires en matière droit de la famille.

Déconfinement, facteurs de risques et importance de l'entourage

Après deux années de confinement, les conjoints violents ont eu une opportunité sans précédent d'assoir leur contrôle sur leurs partenaires. Maintenant que nous arrivons dans une nouvelle phase de déconfinement, notamment avec les retours au travail en présentiel, on peut s'attendre à ce que les partenaires violents sentent que leur emprise sur leurs victimes leur échappe et vont chercher à réaffirmer leur pouvoir en multipliant les violences et les stratégies de domination. Il est important de rappeler que les féminicides ne sont que la pointe de l'iceberg des violences envers les femmes; pour chaque féminicide en contexte conjugal, il y aurait 3 tentatives de meurtre et 3000 femmes victimes de violences physiques.

« Nous rappelons à la population que les services de SOS violence conjugale ainsi que les lignes d'écoutes des maisons d'aide et d'hébergement locales sont aussi à la disposition de l'entourage des victimes afin d'offrir écoute, appui et conseils pour déployer un solide filet de sécurité autour des femmes victimes de violence conjugale. »

Maud Pontel, Coordonnatrice générale de l'Alliance MH2

Rebâtir la confiance : il reste encore du chemin à faire

Quant à la tentative de meurtre survenu à Beauport, l'Alliance MH2 ne s'explique aucunement comment en deux heures un conjoint violent a pu être interpellé par les policiers pour voies de fait, entrée par effraction et bris de probation puis remis en liberté sous promesse de comparaître et de ne pas s'approcher de la victime. Alors que l'analyse de la dangerosité des agresseurs est partie intégrante de l'établissement des mécanismes de protection des victimes, il nous apparaît évident qu'il y a eu un manquement grave de la part du SPVQ et qu'une femme a failli le payer de sa vie.

« Cet événement met en évidence l'urgence de garantir l'atterrissage des recommandations de Rebâtir la Confiance particulièrement en ce qui a trait à la formation des corps policiers, des cellules d'intervention rapide et de l'analyse de la dangerosité des agresseurs. La nécessité devient flagrante d'implanter les recommandations 186-187 visant à créer un Secrétariat à la coordination et à l'intégration des actions en matière de violences sexuelles et conjugales afin de s'assurer d'avoir une cohérence et un suivi serré dans l'implantation des recommandations.»

Sabrina Lemeltier, présidente de l'Alliance MH2

Intégration de la violence conjugale au sein du PL2

Ces tragiques événements ont lieu alors que le gouvernement se prépare, en début de semaine prochaine, à soumettre à l'étude article par article son projet de loi 2 visant à modifiant le droit de la famille. Celui-ci, dans son ébauche actuelle, ne définit pas de manière claire la violence conjugale. L'Alliance MH2 souhaite ainsi rappeler au ministre de Justice qu'une cohérence gouvernementale ainsi qu'une approche systémique est la seule voie à envisager pour une véritable mise en sécurité des victimes de violence conjugale.

« Les changements amorcés vers un meilleur accompagnement des victimes de violences conjugales doivent se refléter dans l'ensemble des textes de loi pertinents du gouvernement québécois. Monsieur Jolin-Barette ne peut se permettre de passer à côté de l'opportunité de construire un véritable filet de sécurité autour des victimes. Le PL2 doit offrir un cadre clair pour définir la violence conjugale. »

Gaelle Fedida, coordonnatrice aux dossiers politiques de l'Alliance MH2

Plus d'informations sur la mise en sécurité des victimes de violence conjugale

Le mémoire de l'Alliance sur les tribunaux spécialisés

Le mémoire de l'Alliance sur les bracelets anti-rapprochements

L'Alliance des maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2) compte 35 maisons membres dans 14 régions du Québec dont l'objectif principal est la prévention de l'homicide conjugal. Les MH2 hébergent annuellement plus de 500 femmes et enfants par année dans 145 unités d'hébergement sécurisées. Elles offrent des services spécialisés en violence conjugale postséparation, au regard de la dévictimisation, de l'analyse de la dangerosité du conjoint, des impacts sur les enfants exposés à la violence conjugale, de la réinsertion sociale des victimes et de l'autonomisation des femmes hébergées. Le premier critère d'admission est la dangerosité de l'ex-conjoint; 8% des femmes au départ d'un refuge d'urgence, vivent des enjeux de sécurité majeurs et auront besoin d'un hébergement de 2e étape.

