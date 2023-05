5e cérémonie des prix Reconnaissance jeunesse - Le gouvernement du Québec célèbre l'engagement de la jeunesse

QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - Les prix Reconnaissance jeunesse 2023 ont été remis aujourd'hui par le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et son adjoint parlementaire, M. Samuel Poulin, à la salle des Promotions du Séminaire de Québec. Au total, 10 prix ont été décernés à des jeunes âgées et âgés de 15 à 35 ans, de même qu'à des intervenantes et à des intervenants jeunesse qui se sont démarqués par des initiatives exceptionnelles.

Les personnes lauréates qui remportent un prix Jeunesse pour les 15 à 35 ans sont :

Geneviève Antonius-Boileau, Créativité jeunesse;

Lorena Alexandra Mija , Réussite et rayonnement jeunesse;

, Réussite et rayonnement jeunesse; Emmanuelle Nadeau , Persévérance jeunesse;

, Persévérance jeunesse; Jimmy-Angel Bossum , Jeunesse autochtone;

, Jeunesse autochtone; Pascal Bureau, Coup de cœur.

Les personnes lauréates qui remportent un prix Intervenante ou intervenant jeunesse pour les 18 ans et plus sont :

Laurence Caron-Castonguay , Créativité intervention jeunesse;

, Créativité intervention jeunesse; Ravy Por , Réussite et rayonnement intervention jeunesse;

, Réussite et rayonnement intervention jeunesse; Stéphanie Godbout , Implication intervention jeunesse;

, Implication intervention jeunesse; Nathalie Poiré, Emmett-Johns;

Sabrina Awashish-Soucy , Intervention jeunesse autochtone.

Ces personnes qui, chacune à leur manière, font briller le Québec, ont reçu une bourse et un trophée, conçu et créé par Daphnée Cantin, une étudiante à la Maison des métiers d'art de Québec. Le concept du trophée des prix Reconnaissance jeunesse 2023 a été retenu par le Secrétariat à la jeunesse à l'issue d'un concours tenu à l'automne 2022.

Citations

« Les personnes ayant été récompensées aujourd'hui sont des exemples à suivre. Je suis très fier de leur engagement pour l'avancement et le rayonnement de notre société. Ce sont des gens talentueux et déterminés qui, chaque jour, démontrent par leurs actions l'importance de s'investir pleinement pour atteindre ses buts. Félicitations aux personnes lauréates de cette cuvée 2023 des prix Reconnaissance jeunesse. Merci d'être une source d'inspiration pour toute la population du Québec! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Encore une fois cette année, la qualité des réalisations des personnes lauréates est absolument remarquable. Les jeunes, tout comme les personnes qui les soutiennent par leurs interventions, constituent de véritables modèles de ténacité et de créativité dans leur recherche de solutions. Bravo! J'invite la population à consulter les médias sociaux et le site Web du Secrétariat à la jeunesse pour visionner les vidéos de présentation de ces personnes exceptionnelles. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

La remise des prix Reconnaissance jeunesse constitue l'un des moyens privilégiés par le gouvernement du Québec pour concrétiser le Plan d'action jeunesse 2021-2024, qui découle de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

Pour cette 5 e édition, un total de 16 000 $ a été remis en bourses aux lauréates et aux lauréats.

édition, un total de 16 000 $ a été remis en bourses aux lauréates et aux lauréats. Les prix Reconnaissance jeunesse sont organisés par le Secrétariat à la jeunesse. Celui-ci célèbre cette année son 40 e anniversaire à représenter les intérêts et les besoins des jeunes du Québec.

anniversaire à représenter les intérêts et les besoins des jeunes du Québec. Le prochain appel de candidatures se tiendra à l'automne 2023.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les prix Reconnaissance jeunesse et découvrir les portraits des lauréates et lauréats de même que l'artiste ayant créé le trophée 2023, consultez le site Web du Secrétariat à la Jeunesse.

Suivez le Secrétariat à la jeunesse dans les médias sociaux @SAJQC

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Source : Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388