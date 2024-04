MONTRÉAL, le 3 avril 2024 /CNW/ - La Provincial Auto Theft and Towing Team (PATT), dirigée par la Police provinciale de l'Ontario, et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont retrouvé 598 véhicules grâce au Projet Vector avant que les véhicules ne soient exportés illégalement.

L'ASFC opère régulièrement avec la Sûreté du Québec (SQ), le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et Équité Association pour inspecter les conteneurs maritimes soupçonnés de contenir des véhicules volés. Environ 75 pour cent des véhicules retrouvés dans des conteneurs maritimes à Montréal ont été identifiés comme ayant été volés en Ontario.

La PATT et l'ASFC ont collaboré avec la SQ, le SPVM et Équité Association pour aider à la récupération des véhicules tout en réduisant le nombre de véhicules volés en Ontario et exportés illégalement à travers les points d'entrée. Cette initiative a bénéficié du soutien des partenaires de la PATT en matière d'opérations policières conjointes, dont les services de police de la région du Grand Toronto (RGT).

Depuis décembre 2023, le Projet Vector a mené à :

l'inspection de 390 conteneurs maritimes,

la récupération de 598 véhicules, dont 483 de l' Ontario et 115 du Québec.

La valeur potentielle des véhicules retrouvés qui ont été identifiés comme ayant été volés en Ontario se chiffre à environ 34,5 millions de dollars.

Voici la répartition des véhicules dont le vol avait été signalé aux services de police en Ontario et qui ont été retrouvés dans le cadre du Projet Vector :

215 - service de police de Toronto

125 - service de police régional de Peel

58 - service de police régional de York

19 - service de police régional de Halton

15 - service de police régional de Durham

13 - Police provinciale de l' Ontario

12 - Service de police d' Ottawa

7 - service de police régional de Hamilton

6 - service de police régional de Niagara

5 - service de police régional Waterloo

2 - service de police de Woodstock

2 - service de police de Barrie

2 - service de police de South Simcoe

1 - service de police de London

1 - service de police de Guelph

Les automobiles retrouvées ont été liées à plusieurs types de criminalité visant les véhicules, dont le braquage de véhicules et la violation de domicile avec agression.

Les enquêtes concernant ces véhicules volés se poursuivent. Les services de police qui desservent les régions concernées sont responsables de la poursuite des enquêtes sur les véhicules retrouvés ainsi que de toute arrestation qui suivra.

Des informations complémentaires, y compris une vidéo et une affiche relative au projet, sont disponibles dans le dossier de presse du Projet Vector.

Nous encourageons quiconque détenant des informations au sujet du vol de véhicules de communiquer avec la Police provinciale au 1-888-310-1122 ou de façon anonyme avec Échec au crime au 1-800-222-8477 ou sur ontariocrimestoppers.ca.

CITATIONS

« Le Projet Vector a perturbé des réseaux criminels qui profitent du marché canadien de l'exportation pour vendre des véhicules volés. Ces véhicules étaient destinés à l'exportation vers l'étranger, sur les marchés d'Asie, d'Europe, d'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Amérique du Sud. La PATT continuera d'aider nos partenaires de la police et de la justice à identifier, à désorganiser et à démanteler les réseaux du crime organisé qui sont impliqués dans la criminalité visant les véhicules. »

- Sous-commissaire Marty Kearns, Police provinciale de l'Ontario

« Le vol de véhicules est un enjeu qui prend de l'ampleur en Ontario, au Québec et dans l'ensemble du pays. L'Agence des services frontaliers du Canada fournit un soutien essentiel aux partenaires de l'application de la loi pour enquêter sur ces crimes et traduire les responsables devant la justice. Le leadership des partenaires de la police et leurs enquêtes en amont et préventives - au Canada et avant que les véhicules volés n'arrivent aux frontières - sont impératifs pour réduire le vol de véhicules. Le travail de nos agents des services frontaliers fait la différence en sécurisant la chaîne d'approvisionnement et en perturbant l'activité criminelle à nos frontières. »

- Annie Beauséjour, directrice générale régionale, Région du Québec, Agence des services frontaliers du Canada

« Le Projet Vector illustre la solidité du partenariat réunissant tous les acteurs engagés dans la lutte contre le vol de véhicules. Tout ce que nous entreprenons chaque jour pour perturber les activités des réseaux criminels démontre notre capacité d'intervenir sur tous les fronts et de nous adapter à leurs nouvelles stratégies. La collaboration entre les services d'application de la loi, les partenaires du secteur de la justice et du secteur privé, comme Équité Association, est essentielle à nos efforts visant à maintenir la sécurité publique et nous attachons une grande valeur au rôle important que joue chaque partenaire pour réaliser cette mission. »

- Benoît Dubé, directeur général adjoint, Enquêtes criminelles, Sûreté du Québec

« La collaboration entre nos organisations n'est pas une chose nouvelle, mais elle s'est intensifiée au cours des derniers mois à mesure que nous avons travaillé ensemble pour lutter contre le fléau du vol d'automobiles. Chaque jour, nos équipes de patrouille et d'enquête procèdent à des arrestations, effectuent des saisies de véhicules et enquêtent pour démanteler des réseaux. C'est ce travail au quotidien, avec l'appui de tous nos partenaires, qui livre des résultats concrets comme ceux présentés aujourd'hui. Que les criminels se le disent : ensemble, nous maintiendrons la pression. »

- Inspecteur Dominique Côté, SPVM

« Le Projet Vector est le point culminant d'une enquête de plusieurs administrations et un exemple parfait de la manière dont les partenariats du public et du privé peuvent œuvrer ensemble pour combattre le vol d'automobiles. Équité Association est fière de participer à cette opération en fournissant de l'expertise en ce qui concerne l'identification de véhicules volés. Nous serons ravis de poursuivre la collaboration avec la Police provinciale de l'Ontario, l'ASFC, le SPVM, la Sûreté du Québec et nos autres partenaires de l'application de la loi partout dans le pays tandis que nous travaillons ensemble pour déstabiliser le crime organisé et mettre fin à l'exportation de véhicules volés hors de notre pays. »

- Bryan Gast, vice-président, Services des enquêtes, Équité Association

À PROPOS DE LA PATT

En 2023, la Police provinciale de l'Ontario (Police provinciale) a établi la Provincial Auto Theft and Towing (PATT) Team, équipe qui était précédemment connue comme l'Équipe de lutte contre le crime organisé dans l'industrie du remorquage des véhicules et le vol d'automobiles. La PATT est une initiative policière conjointe qui aide la police et les partenaires de la justice à identifier, à perturber et à démanteler les réseaux du crime organisé impliqués dans le vol de véhicules.

Service de police de Brantford

Service de police régional de Durham

Service de police régional de Halton

Service de police de London

Service de police régional de Niagara

Service de police d' Ottawa

Service de police régional de Peel

Sûreté du Québec

Service de police de Toronto

Service de police régional de York

Les importants partenaires de la PATT comprennent, sans s'y limiter :

la GRC

le Service de renseignements criminels Ontario

l'Agence des services frontaliers du Canada

la Police du CN

la Police de CP

Équité Association

le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)

Les membres de la PATT collaborent avec des organismes internationaux comme INTERPOL, les autorités et les parties prenantes dans la collectivité aux points d'entrée.

