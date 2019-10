564 139 $ remis à Leucan dans le cadre de sa grande soirée-bénéfice annuelle

Cet événement n'aurait pas connu un tel succès sans le soutien précieux des coprésidents d'honneur, M. Claude Rousseau, vice-président principal et chef de l'exploitation chez Alithya et M. Luc Vilandré, président, TELUS Santé et solutions de paiement chez TELUS Santé. Leucan remercie également le président du comité des ambassadeurs, M. Germain Bureau (RBC Banque Royale), ainsi que tous les ambassadeurs de la soirée : M. Martin Beaudry (Héma-Québec), M. Pierre Cantin (CIC Capital), M. Mario Caron (Banque Nationale, Gestion privée 1859), Mme Michelle Cialdella (Groupe Santé Médisys), Mme Brigitte Dagnault (Financière Sun Life), M. Louis Demilly (Fibrenoire), M. Patrick Galizia (Norton Rose Fullbright), M. Alexandre Lafond (Premium Ressources Humaines), M. Philippe Langelier (BMO Banque de Montréal), M. Joe Lo Dico (Richter), M. Paul Philion (Fibrenoire), M. Pascal Proulx (Conseil d'administration de Leucan), M. Mathieu Roy (consultant) et M. Jason Taylor (Banque Scotia).

À propos de Leucan

Leucan s'engage depuis plus de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille, dès le diagnostic et à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. Fidèle alliée de centaines de familles, de milliers de membres à travers le Québec, l'Association offre des services distinctifs et adaptés grâce à une équipe qualifiée, ayant développé une expertise de pointe dans le domaine. À ces services s'ajoutent le financement de la recherche clinique et le Centre d'information Leucan. Grâce à ses neuf bureaux, Leucan est présente à travers la province.

Renseignements: Anne-Marie Leclerc, Coordonnatrice de projets, communications| Leucan, 514 731-3696, poste 1514, Anne-marie.leclerc@leucan.qc.ca

