55 citoyennes et citoyens de l'Estrie honorés lors de la cérémonie régionale de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec
Nouvelles fournies parCabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec
27 avr, 2026, 14:15 ET
STANSTEAD, QC, le 27 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte a présidé une cérémonie de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec, tenue le dimanche 26 avril, au Collège de Stanstead.
« Vos actions sont un rappel puissant que l'engagement citoyen nourrit l'espoir et renforce la cohésion sociale » a déclaré l'honorable Manon Jeannotte.
Au total, 55 citoyennes et citoyens ont été honorés pour leur contribution remarquable à la société québécoise, en recevant les Médailles de la Lieutenante-gouverneure dans les catégories Jeunesse (32) et Aîné(e)s (23).
Les Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec visent à reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement de soi des citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la province. Il y a cinq catégories :
- La Médaille de la jeunesse
- La Médaille des aînés
- La Médaille pour mérite exceptionnel
- La Médaille Premières Nations
- La Médaille Inuit
* Disponible sur demande pour les journalistes : programme de cérémonie, liste des récipiendaires, citations et photos.
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SOURCE Cabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec
Source : Ian Préfontaine, Responsable des communications et relations avec les médias, Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec, 514-943-7625, [email protected]
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