Avis média - Célébrer l'engagement des citoyennes et citoyens de l'Estrie Cérémonies régionales de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec

STANSTEAD, QC, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte, lieutenante-gouverneure du Québec, présidera une cérémonie régionale de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec, qui se tiendra le dimanche 26 avril 2026 à 14 h, au Collège de Stanstead.

Lors de cette cérémonie, 55 citoyennes et citoyens de la région de l'Estrie seront honorés pour leur contribution remarquable à la société québécoise. Ces distinctions comprennent les Médailles de la Lieutenante-gouverneure dans les catégories Jeunesse et Aîné(e)s.

Les Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec visent à reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement de soi des citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la province. Il y a cinq catégories :

La Médaille de la jeunesse

La Médaille des aînés

La Médaille pour mérite exceptionnel

La Médaille Premières Nations

La Médaille Inuit

Détails de l'événement :

Date : Le dimanche 26 avril 2026

Lieu : Collège de Stanstead

479 rue Dufferin, Stanstead, QC J0B 3E2

Notes aux médias

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Programmes de cérémonies disponibles sur place ou sur demande.

Coordonnées de la personne-ressource :

Ian Préfontaine

Responsable des communications et des relations avec les médias

Cellulaire : 514 943-7625

Courriel : [email protected]

Site internet : www.lieutenante-gouverneure.quebec

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SOURCE Cabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec