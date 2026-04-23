Avis média - Célébrer l'engagement des citoyennes et citoyens de la Montérégie Cérémonies régionales de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec

Nouvelles fournies parCabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec
23 avr, 2026, 08:00 ET
LONGUEUIL, QC, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte, lieutenante-gouverneure du Québec, présidera deux cérémonies régionales de remise des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec, qui se tiendront samedi le 25 avril 2026 à 10 h et à 14 h, à la Garnison de Saint-Hubert.
Lors de ces cérémonies, 119 citoyennes et citoyens de la région de la Montérégie seront honorés pour leur contribution remarquable à la société québécoise. Ces distinctions comprennent les Médailles de la Lieutenante-gouverneure dans les catégories Jeunesse, Aîné(e)s et Premières Nations.
Les Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec visent à reconnaître l'engagement, la détermination et le dépassement de soi des citoyennes et citoyens de toutes les régions du Québec qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la province. Il y a cinq catégories :
- La Médaille de la jeunesse
- La Médaille des aîné(e)s
- La Médaille pour mérite exceptionnel
- La Médaille Premières Nations
- La Médaille Inuit
Détails de l'événement :
Date : Le samedi 25 avril 2026
Heures : 10 h et 14 h
Lieu : Garnison de Saint-Hubert - 438e Escadron tactique d'hélicoptères - Hangar 10
4820 rue Leckie, Longueuil, Québec, J3Z 1H4
Notes aux médias
SVP, vous inscrire à l'avance en communiquant avec la personne-ressource.
Programmes de cérémonies disponibles sur place ou sur demande.
Coordonnées de la personne-ressource :
Ian Préfontaine
Responsable des communications et des relations avec les médias
Cellulaire : 514 943-7625
Courriel : [email protected]
Site internet : www.lieutenante-gouverneure.quebec
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SOURCE Cabinet de la lieutenante-gouverneure du Québec
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