55 ans de coopération France-Québec pour la jeunesse : l'OFQJ célèbre son anniversaire en 2023

MONTRÉAL, le 9 févr. 2023 /CNW Telbec/ - En ce 9 février, l'Office franco-québécois pour la jeunesse célèbre ses 55 années passées à accompagner plusieurs générations de jeunes français et québécois dans leurs projets de mobilité professionnelle outre-Atlantique. Les deux secrétaires généraux de l'OFQJ, Marianne Beseme en France et Jean-Stéphane Bernard au Québec, se réjouissent du dynamisme qui perdure dans la coopération jeunesse franco-québécoise et dévoilent la programmation spéciale 55e célébrant cet anniversaire tout au long de 2023.

Formidable véhicule de la relation unique et privilégiée qu'entretiennent la France et le Québec, l'OFQJ est plus que jamais une organisation essentielle à notre société. Depuis 55 ans, notre organisme est au service de la mobilité des jeunesses française et québécoise. L'année qui s'ouvre sera balisée par de nombreux projets structurants qui permettront de développer des parcours de vie et enrichir des cheminements de carrière.

Jean-Stéphane Bernard, secrétaire général de l'OFQJ Québec

La mobilité internationale est un atout indéniable dans les parcours des jeunes. Encore faut-il le faire dans de bonnes conditions. Vivre une expérience entre la France et le Québec, avec l'amitié très forte qui unit nos deux territoires, c'est un plus mais c'est surtout un temps de vie inoubliable. L'OFQJ, avec ses 55 années d'existence, est toujours aussi utile pour aider les jeunes à trouver le projet qui leur convient et les accompagner à toutes les étapes. Notre année anniversaire fédèrera toute notre communauté pour toujours plus de projets et d'opportunités.

Marianne Beseme, secrétaire générale de l'OFQJ France

La programmation du 55e

Des évènements professionnels vont ponctuer la programmation de l'OFQJ et seront labellisés « 55e anniversaire de l'OFQJ », dès lors qu'ils accueilleront une activité de mise en réseau ou de mise en lumière spécialement conçue pour l'occasion. Les dix activités qui marqueront cette année festive sont :

Mars 2023 - Montréal, Québec

Délégation internationale au Forum sur l'environnement et Salon international des technologies environnementales Americana

Mai 2023 - Nantes , France

Délégation internationale à CHTIING - Les journées nantaises de la créativité

, Mai 2023 - Paris, France

Les Rencontres jeunesse et art numérique lors du symposium ISEA 2023

Mai 2023 - Rivière-du-Loup, Québec

Délégation internationale au Grand rendez-vous de l'Innovation sociale - Rivière-du-Loup

Juin 2023 - Québec

Le Projet Québec du Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive (CREPS) de Poitiers

Juin 2023 - Québec

Délégation internationale à Rencontre des Entrepreneurs Francophones

Août 2023 - Montréal, Québec

Délégation internationale à Fierté Montréal - Mission thématique LGBTQIA+

Automne 2023 - Lyon, France

La Grande Rencontre des jeunes Entrepreneurs du monde Francophone - 4e édition

Automne 2023 - France

Les 3 e Rencontres francophones de l'Innovation Sociale (RIS) : innovation sociale au service de l'emploi durable et de l'inclusion des personnes en situation de handicap

Automne 2023 - Québec

Les Regards croisés sur les bonnes pratiques en matière de diversité, d'inclusion et d'équité pour la jeunesse

La liste complète des évènements labellisés 55e anniversaire est disponible en ligne ainsi que de nombreux contenus multimédias inédits qui seront dévoilés au fur et à mesure de l'année grâce au mot-dièse #OFQJ55.

À propos de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

Depuis sa création en 1968, l'OFQJ a généré des milliers d'actions, soutenu la mobilité de plus de 160 000 jeunes Québécois et Français âgés de 18 et 35 ans et établi des partenariats pérennes et structurants pour la relation bilatérale. Par la mise en œuvre de programmes de mobilité axés sur le développement et le perfectionnement professionnels, dans les secteurs économique, culturel, académique et social, il encourage le développement professionnel et l'employabilité des jeunes adultes et favorise les découvertes interculturelles et le maillage des réseaux.

