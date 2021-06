52e Congrès de la Fédération du commerce-CSN - Priorités à la syndicalisation et à l'organisation

MONTRÉAL, le 3 juin 2021 /CNW Telbec/ - Réunis en congrès virtuel ces quatre derniers jours, les délégué-es des syndicats membres de la Fédération du commerce (FC-CSN), affiliée à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), ont voté en faveur d'un retour aux sources du syndicalisme : priorité à la syndicalisation et à l'organisation pour le mandat 2021-2013. Ils ont aussi procédé à l'élection d'un nouveau comité exécutif.

Fraîchement élu à titre de président, M. Alexandre Boileau-Laviolette souligne l'importance des propositions votées ces derniers jours. « Les délégué-es ont confirmé la voie dans laquelle s'est engagée la FC-CSN ces dernières années, c'est-à-dire de retourner aux racines de l'action syndicale en dégageant les ressources financières et matérielles nécessaires pour favoriser l'organisation sur le terrain et la syndicalisation des milieux non syndiqués », déclare-t-il.

M. Boileau-Laviolette rappelle que pour la FC-CSN, la syndicalisation est et demeurera toujours un enjeu capital. « En 2019, le taux de syndicalisation dans le secteur privé au Québec était de 23,9 %, ce qui représente une baisse de près de 1,5 % depuis 2010. Nous devons renverser cette tendance. C'est pourquoi les délégué-es ont choisi de poursuivre l'intensification des efforts de syndicalisation en priorisant les milieux de travail non syndiqués et aux conditions de travail précaires. Un plan de travail triennal en matière de syndicalisation, qui inclura notamment des cibles sectorielles et régionales spécifiques, sera développé », continue-t-il.

Afin de revoir les modes d'organisation syndicale, la FC-CSN a développé la formation Organiser la solidarité. « Il faut repenser nos façons de faire. Et il faut les repenser afin de nous assurer que le plus grand nombre se reconnaisse dans nos discours et nos actions. C'est pourquoi il faut renouer activement avec le travail terrain, et pas uniquement lors de négociations ou de conflits de travail. La formation Organiser la solidarité, que nous offrirons à nos syndicats à compter de cet automne, permettra d'explorer les diverses techniques d'organisation terrain pour se rapprocher de nos membres. Nous souhaitons que tous nos syndicats suivent cette formation, et nous avons dégagé un budget important pour atteindre notre but », conclut M. Boileau-Laviolette.

En terminant, un nouvel exécutif a été élu à la tête de la fédération. Outre M. Boileau-Laviolette, Mme Nancy Mathieu occupera la fonction de secrétaire générale, M. Michel Valiquette celle de trésorier et M. Serge Monette celle de vice-président.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle est composée de près de 1600 syndicats et regroupe quelque 300 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

Fondée en 1938 et affiliée à la CSN, la Fédération du commerce (FC-CSN) compte aujourd'hui près de 30 000 membres regroupés au sein de 330 syndicats. La FC - CSN représente près de 3500 travailleuses et travailleurs dans l'alimentation, 8500 dans la production et la transformation alimentaires, 2500 dans les différents entrepôts alimentaires et pharmaceutiques et environ 4000 dans le secteur de l'hôtellerie.

