52 nouveaux logements sociaux et abordables à Saint-Hyacinthe

SAINT-HYACINTHE, QC, le 19 mai 2022 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Saint-Hyacinthe et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Chantal Soucy, a procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle des 52 nouveaux logements abordables, dont 7 pour des personnes en situation d'itinérance, dans l'immeuble Le Concorde, situé au centre-ville de Saint-Hyacinthe.

Ce milieu de vie destiné à des familles, des personnes seules et des personnes en situation d'itinérance représente un investissement totalisant plus de 9,2 M$, auquel le gouvernement du Québec contribue par l'entremise du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ).

En plus de garantir le prêt hypothécaire contracté par l'initiateur du projet, soit l'Office municipal d'habitation des Maskoutains et d'Acton, la SHQ a investi près de 4,2 M$ dans ce projet à même son programme AccèsLogis Québec. Pour sa part, la Ville de Saint-Hyacinthe y a injecté 2,7 M$.

L'immeuble abrite, entre autres, un centre de jour et d'hébergement communautaire en itinérance, en partenariat avec le Centre d'intervention-jeunesse des Maskoutains.

Citations :

« Aujourd'hui, nous inaugurons 52 nouveaux logements abordables qui abritent des familles et des personnes seules et procurent un toit et des services de soutien à des personnes en situation d'itinérance. Grâce à ce travail collectif et à nos efforts constants en habitation, ce nouvel immeuble améliore grandement la qualité de vie de ses résidents. Je félicite l'Office municipal d'habitation des Maskoutains et d'Acton et leurs partenaires qui, avec la collaboration de la Société d'habitation du Québec, ont mis sur pied ce projet. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Ce nouvel immeuble vient répondre à un besoin criant chez des personnes vulnérables et moins nanties. Mon gouvernement répond rapidement lorsqu'un projet est déposé. En ce sens, je tiens à remercier les dirigeants de l'Office municipal d'habitation des Maskoutains et d'Acton et leurs partenaires pour le travail exceptionnel réalisé dans ce projet qui répond aux demandes de notre communauté. »

Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale

« Ces importants investissements de notre gouvernement en habitation représentent une excellente nouvelle pour toute la région de la Montérégie. Au centre de cette belle réalisation, il y a des personnes seules, des familles et des personnes en situation d'itinérance qui peuvent aujourd'hui bénéficier d'un logement qui correspond à leurs besoins. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Nous sommes très fiers de l'aboutissement de ce projet d'habitation, qui témoigne de la volonté du gouvernement provincial et de la Ville de Saint-Hyacinthe de répondre aux besoins élémentaires et immédiats de personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. L'ajout de logements sociaux et abordables pour la municipalité est au cœur de nos préoccupations, et c'est pourquoi nous avons investi massivement dans ce projet. Il s'agit d'une excellente initiative pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens. »

André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe

« Grâce au soutien du gouvernement du Québec, de la Ville de Saint-Hyacinthe, du milieu communautaire et de grands donateurs, nous sommes heureux d'inaugurer l'immeuble Le Concorde, qui répond à un besoin essentiel et urgent de la communauté maskoutaine. Je tiens à remercier sincèrement tous nos partenaires, de même que les employés de l'Office municipal d'habitation des Maskoutains et d'Acton, pour cette belle réussite. »

David Bousquet, président de l'Office municipal d'habitation des Maskoutains et d'Acton

Fait saillant :

Jusqu'à 38 des 52 locataires des logements de l'immeuble pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 654 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Saint-Hyacinthe .





. La Caisse Desjardins de la Région de Saint-Hyacinthe a versé 50 000 $ pour défrayer l'ameublement des 10 studios de transition. Tous ces meubles ont été fabriqués au Québec.





a versé 50 000 $ pour défrayer l'ameublement des 10 studios de transition. Tous ces meubles ont été fabriqués au Québec. L'Office municipal d'habitation des Maskoutains et d' Acton est un organisme sans but lucratif ayant pour mission d'offrir, de développer et d'administrer des logements à loyer modique et abordables destinés spécifiquement aux personnes et familles à faible revenu et aux personnes ayant des besoins particuliers en habitation. Il administre un parc immobilier de 37 immeubles, pour un total de 707 logements sociaux et abordables.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

