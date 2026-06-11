50e Congrès de l'AREQ : un appel à agir face au vieillissement de la population

LÉVIS, QC, le 11 juin 2026 /CNW/ - Réunie à Lévis pour son 50e Congrès, l'AREQ (CSQ) a adopté les orientations qui guideront son action de 2026 à 2029. À quelques mois des élections générales provinciales, l'Association invite les décideurs publics et les partis politiques à faire du vieillissement de la population une priorité.

Alors que le Québec s'apprête à vivre l'une des plus importantes transformations démographiques de son histoire, l'AREQ estime qu'il est temps d'engager une réflexion collective sur les choix qui permettront d'assurer la qualité de vie des personnes aînées d'aujourd'hui et de demain.

Les orientations adoptées réaffirment l'importance de protéger le pouvoir d'achat des personnes retraitées, de défendre l'accès à des soins publics de qualité, de promouvoir le maintien à domicile, de favoriser des solutions adaptées en matière de logement et de transport, de lutter contre l'âgisme et de renforcer les alliances permettant d'influencer les politiques publiques.

« Nos membres ont clairement identifié les priorités qui devront guider nos interventions au cours des prochaines années : le pouvoir d'achat, le soutien à domicile, l'accès aux soins, le logement, la lutte contre l'âgisme et le droit de vieillir dans la dignité. Ces enjeux concernent l'ensemble de la société québécoise », affirme la présidente de l'AREQ, Micheline Germain, réélue à la présidence de l'AREQ pour un second mandat consécutif.

Un appel à voir plus loin que le prochain mandat

Pour l'AREQ, les défis liés au vieillissement de la population exigent une vision à long terme qui dépasse les cycles électoraux.

« Le vieillissement de la population est l'un des grands défis collectifs du Québec. Nous souhaitons que la prochaine campagne électorale permette de débattre des solutions à mettre en place afin d'assurer une qualité de vie digne et sécuritaire aux générations actuelles et futures de personnes aînées », ajoute Micheline Germain.

Une association tournée vers l'avenir

En célébrant son 50e Congrès sous le thème AREQ, plus grande, plus forte, l'Association souligne le chemin parcouru depuis sa fondation et réaffirme sa volonté de demeurer un acteur incontournable de la défense des droits des personnes aînées. Forte de ses quelque 60 000 membres, elle entend poursuivre son travail de représentation et de mobilisation partout au Québec.

Un conseil exécutif renouvelé

Les personnes déléguées réunies en Congrès ont également élu les membres du conseil exécutif qui guideront l'action de l'Association pour les trois prochaines années.

Présidence : Micheline Germain (Mauricie-Centre-du-Québec)

1re vice-présidence : Claire Montour (Mauricie-Centre-du-Québec)

2e vice-présidence : Denise Côté (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Secrétariat : François Tanguay (Laval-Laurentides-Lanaudière)

Trésorerie : Carole Pedneault (Québec-Chaudière-Appalaches)

À propos de l'AREQ (CSQ)

L'AREQ, le mouvement des personnes retraitées de la CSQ, regroupe plus de 60 000 membres à travers la province. L'AREQ (CSQ) défend les droits des personnes aînées, promeut le vieillissement actif et collabore à la construction de milieux de vie inclusifs et accessibles. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE AREQ (CSQ)

Renseignements : Louis-Jérôme Doran, Conseiller en communications et relations de presse de l'AREQ (CSQ), Cellulaire : 418 561-2754, Courriel : [email protected]