40e anniversaire de l'AREQ-Montréal - La vie associative, un moteur de participation sociale pour les personnes aînées

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - L'AREQ (CSQ), le mouvement des personnes retraitées de la CSQ, qui représente plus de 60 000 personnes retraitées des services publics au Québec, souligne aujourd'hui le 40e anniversaire de la région de l'île de Montréal. Plus de 200 personnes prendront part à cette célébration lors d'un souper-croisière à bord de l'AML Cavalier Maxim.

Au-delà du caractère festif de l'événement, ce 40e anniversaire est l'occasion de mettre en lumière l'importance de la vie associative pour les personnes aînées. Par ses activités, ses comités, ses lieux d'échanges et son engagement citoyen, l'AREQ-Montréal contribue depuis quatre décennies à créer des espaces de rencontre, de participation et de solidarité pour ses membres.

« Au moment où l'AREQ-Montréal fait face à de grands défis, dont celui de mobiliser de nouveaux retraités afin d'assurer la relève à différents postes, célébrer son 40e anniversaire avec la participation de plus de 200 personnes démontre la vitalité de sa vie associative. Nul doute que cette soirée contribuera à renforcer le sentiment d'appartenance à notre association », souligne Gaétane Lebel, présidente de la région de l'Île de Montréal de l'AREQ (CSQ).

Créée comme une région distincte en 1986, à la suite d'une réorganisation de la grande région de Montréal, l'AREQ-Montréal regroupe aujourd'hui 5 415 membres répartis dans huit secteurs correspondant globalement aux arrondissements de la ville. Cinquième région en importance numérique au sein de l'AREQ (CSQ), elle représente près de 10 % de l'ensemble des membres de l'Association.

La région se distingue par son territoire insulaire, qui facilite l'organisation d'activités régionales ouvertes à l'ensemble de ses membres. En plus des activités sociales offertes régulièrement dans chacun de ses secteurs, l'AREQ-Montréal propose des conférences, des visites et des initiatives collectives portant sur des enjeux variés, dont l'environnement, les questions sociopolitiques, la santé, la qualité de vie, la retraite, les assurances, la condition des femmes et des hommes ainsi que les arts.

Pour l'AREQ (CSQ), la vie associative joue un rôle essentiel dans le vieillissement actif. Elle permet aux personnes retraitées de demeurer présentes dans leur milieu, de partager leurs expériences, de développer de nouveaux liens et de contribuer à la vie collective. Elle rappelle aussi que la retraite n'est pas un retrait de la société, mais une autre manière d'y prendre part.

« L'AREQ-Montréal illustre bien la force de notre mouvement. Dans toutes les régions du Québec, nos membres se rassemblent, s'impliquent et continuent de faire entendre leur voix. Cette vie associative est précieuse, parce qu'elle nourrit à la fois le sentiment d'appartenance, la participation citoyenne et notre capacité collective à défendre le droit de vieillir dans la dignité », affirme Micheline Germain, présidente nationale de l'AREQ (CSQ).

Au fil des ans, l'AREQ-Montréal a aussi développé des outils d'information et de mobilisation, dont le bulletin régional Les Échos de l'Île et le comité des arts, qui témoignent de la vitalité et de la créativité de ses membres.

L'AREQ-Montréal est également présente dans l'espace public montréalais. Plusieurs de ses membres sont actifs au sein d'organismes comme Liratoutâge, la Fondation Laure-Gaudreault et la Table de concertation des aînés de l'Île de Montréal (TCAIM). Des membres participent aussi à des mobilisations citoyennes, dont la marche Agissons ensemble pour le mieux-être des aînés du 1er octobre, dans le cadre de la Journée internationale des personnes aînées.

La soirée du 7 juillet réunira notamment Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Luc Beauregard, secrétaire-trésorier de la CSQ, ainsi que Micheline Germain, présidente de l'AREQ (CSQ). La CSQ agit à titre de commanditaire principal de l'événement.

En célébrant ses 40 ans, l'AREQ-Montréal souhaite rendre hommage aux personnes qui ont contribué à son développement, tout en réaffirmant sa volonté de maintenir une vie associative dynamique, inclusive et ouverte au changement. Pour les années à venir, la région entend poursuivre ses efforts afin de concilier les besoins et les intérêts de l'ensemble de ses membres, tout en favorisant la relève et la participation.

À propos de l'AREQ (CSQ)

L'AREQ (CSQ), le mouvement des personnes retraitées, regroupe plus de 60 000 membres à travers la province. L'Association défend les droits des personnes aînées, promeut le vieillissement actif et collabore à la création de milieux de vie inclusifs et accessibles. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

SOURCE AREQ (CSQ)

Source : Louis-Jérôme Doran, Conseiller aux communications et relations publiques, AREQ (CSQ), Cell. : 418 561-2754, Courriel : [email protected]