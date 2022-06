Afin de souligner cet événement, Gérer son quartier, accompagné par la Soverdi, a débuté la plantation de 433 arbres et 67 arbustes (soit 500 végétaux) dans ce microquartier composé de 726 logements à loyers abordables et de qualité répartis dans 111 bâtiments où vivent plus de 2 000 personnes. Cette initiative s'inscrit au cœur de la mission de l'organisme qui vise l'amélioration de la qualité de vie des locataires, la transformation de l'environnement, la réduction des îlots de chaleur et l'inclusion sociale. Les 500 plantations qui seront mises en terre aux Habitations Le Domaine s'inscrivent dans la continuité du projet de verdissement mis en place en 2021 dans le cadre du Plan climat 2020-2030 de la Ville de Montréal auquel Gérer son quartier participe par l'entremise de la Soverdi et de ses partenaires.

Cette opération de verdissement s'est effectuée en présence de Richard Campeau, député de Bourget et adjoint parlementaire du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de Pierre Lessard Blais, maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de William Gaudry, adjoint de Soraya Martinez Ferrada, députée fédérale d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion.

Étaient également présents Michel Taylor, président de Gérer son quartier, Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier et Gérer son quartier, Marika Leclerc, directrice de Gérer son quartier, Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ, Nathan Cohen-Fournier de la Fondation Lucie et André Chagnon, Mario Aylwin, directeur général de la Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis, Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi et Nilson Zepeda, coordonnateur de la campagne Interventions locales en environnement et aménagement urbain (ILEAU) du CRE-Montréal.

Le Site

L'ensemble résidentiel familial est constitué en majorité d'immeubles de logements construits entre 1957 et 1959. Il est situé dans un quadrilatère formé des rues Hochelaga au sud, de Marseille au nord, de Repentigny à l'ouest et du boulevard Langelier à l'est. Les Habitations Le Domaine sont à proximité du métro Langelier, d'un parc, de l'aréna St-Donat ainsi que de nombreux services, dont un centre commercial, des écoles primaire et secondaire et différents services publics.

Citations

« On est fier de la concrétisation de ce projet qui s'inscrit dans la vision préconisée par Gérer son quartier et son conseil d'administration afin de créer des milieux de vie inclusifs et solidaires. Nous remercions tous les partenaires dans l'acquisition des Habitations Le Domaine et dans la réalisation de cette nouvelle phase de verdissement. »

Michel Taylor, président, Gérer son quartier

« L'habitation communautaire est un pilier de notre société. L'acquisition de ce vaste parc immobilier, il y a déjà 5 ans, permet à des ménages à modeste revenu d'avoir un logement de qualité, à loyer abordable et dans un milieu de vie dynamique et animé. La démarche de verdissement pour souligner cette acquisition vise à contribuer à la transformation de l'environnement, la réduction des îlots de chaleur et l'inclusion sociale. Je remercie chaleureusement l'ensemble de nos partenaires pour leur contribution, leur confiance et leur soutien permanent envers notre mission. Développer de nouveaux logements sociaux et communautaires et préserver ceux existants est important dans ce contexte de crise du logement et de surchauffe immobilière. »

Édith Cyr, directrice générale, Bâtir son quartier et Gérer son quartier

« Offrir un toit de qualité à tous les types de ménages constitue un investissement structurant et surtout rentable pour les quelque 735 000 actionnaires-épargnants du Fonds de solidarité FTQ. C'est pourquoi nous investissons aussi en immobilier social et ce, depuis 30 ans. Aux Habitations Le Domaine, 83 % des loyers sont inférieurs ou égaux au loyer médian dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et plus de 75 % des logements comprennent 2 ou 3 chambres à coucher pour les familles. Je tiens à féliciter les équipes qui mettent en œuvre les efforts pour donner aux locataires des services de qualité. »

Normand Bélanger, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Cinq ans après l'acquisition du complexe résidentiel Les habitations Le Domaine, nous sommes heureux de constater que le milieu est toujours aussi dynamique et cherche constamment à améliorer les conditions de vie de ses habitants et de ses habitantes. Dans le contexte actuel, offrir aux familles des loyers abordables est fondamental. Cependant, il ne suffit plus de maintenir des unités abordables : ce sont de véritables milieux de vie accueillants et inclusifs qui sont nécessaires. Nous savons que les changements climatiques touchent de manière décuplée les plus vulnérables. En réduisant les îlots de chaleur par la plantation d'arbres et d'arbustes, l'opération de verdissement contribue à mettre en place des milieux de vie de qualité dans le quartier. »

Dominique Frenette, vice-président, Placements, Fondation Lucie et André Chagnon

« La Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis est fière du partenariat existant depuis 2017 avec Gérer son quartier pour l'acquisition des Habitations Le Domaine. Appuyer une entreprise d'économie sociale pour offrir à la communauté le logement social à prix abordable respecte nos valeurs et notre mission. En 2021, par une contribution de notre fonds d'aide au développement du milieu, nous nous sommes impliqués financièrement à titre de partenaire majeur au projet de verdissement au Domaine. Il va de soi que c'est avec enthousiasme que nous contribuerons cette année à la phase « 500 plantations pour les 5 ans de l'acquisition » afin d'assurer la continuité du développement durable dans le dessein d'embellir et d'augmenter la qualité de vie de ce quartier. Nous remercions et félicitons de leur travail, tous les acteurs impliqués. »

Mario Aylwin, directeur général, Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis

« Pouvoir se loger est un droit fondamental. La crise du logement est bien réelle : trop de personnes ont de la difficulté à trouver ou à se payer un toit. Tout le monde a le droit de vivre dans un lieu sain, sécuritaire et abordable. Je suis très heureuse que les investissements fédéraux via la SCHL soutiennent des projets comme celui de Gérer son quartier. Notre objectif est d'augmenter l'offre de logements abordables, accessibles et de qualités pour tous ! »

Soraya Martinez Ferrada, députée fédérale d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion

« Nous sommes heureux de collaborer avec Gérer son quartier à travers ce projet de verdissement de grande valeur sociale, représentatif des chantiers qui nous attendent ces prochaines années, a déclaré Mme Malin Anagrius, directrice générale de la Soverdi. Travailler avec des gestionnaires d'immeubles locatifs, qui ont à cœur de proposer des lieux de vie agréables où leurs habitants peuvent se retrouver et créer des liens, rejoint l'essence même de notre mission. Cette implication des propriétaires fonciers, qui représentent les 2/3 du territoire, est absolument essentielle pour faire passer la carte des îlots de chaleur de Montréal, du rouge au vert. »

Malin Anagrius, directrice générale, la Soverdi

« Le Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE-Montréal) est fier de collaborer avec Gérer son quartier et ses partenaires aux objectifs de verdissement de cet ensemble résidentiel qui représente un fort potentiel de bonification de la canopée, de la biodiversité et de la convivialité, et ce au bénéfice des résidents et de l'ensemble des citoyens. Cette stratégie de mise en valeur proposée par Gérer son quartier s'inscrit entièrement dans notre vision du territoire et contribue ainsi aux efforts collectifs pour entamer la transition écologique et faire face à la crise climatique, a déclaré Nilson Zepeda, coordonnateur de la campagne ILEAU (Interventions locales en environnement et aménagement urbain) du CRE-Montréal. Les diverses possibilités générées par ces espaces extérieurs nous amènent aussi à rêver à la mise en œuvre d'un plan directeur qui permettra d'avancer dans cet objectif et d'en faire un exemple à suivre pour d'autres propriétaires d'immeubles locatifs. Toutes nos félicitations à l'équipe de Gérer son quartier et l'ensemble des partenaires. »

Nilson Zepeda, coordonnateur de la campagne ILEAU du CRE-Montréal

À propos de Gérer son quartier

Gérer son quartier est une entreprise d'économie sociale fondée en 1996, à l'initiative de Bâtir son quartier, afin d'offrir une ressource communautaire en gestion immobilière dans les quartiers d'intervention où ce type de ressource était inexistante. L'organisme assure la gestion immobilière de quelque 2 783 unités de logement dans le Grand-Montréal, dont 821 à titre de propriétaire. www.gerersonquartier.com

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Créé en 1991, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2021, il comptait 54 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars qui créeront quelque 40 000 emplois, 84 immeubles en gestion d'actifs, 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 146 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec. www.fondsimmobilierftq.com

À propos de la Fondation Lucie et André Chagnon

La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté en contribuant à la mise en place de conditions favorables au développement du plein potentiel de tous les jeunes vivant au Québec. www.fondationchagnon.org

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter , Instagram , YouTube , LinkedIn et Facebook .

À propos de la Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis

C'est dans le contexte du boom économique d'après-guerre que les travailleurs et travailleuses mettent en place des institutions coopératives d'épargne et de crédit adaptées à leurs besoins. Bien que modeste à l'origine, le succès rapide que connaissent les caisses de groupes permet leur développement et leur croissance. Elles deviennent des acteurs importants des milieux de travail où elles sont présentes. Vu leur situation particulière, elles sont largement dépendantes des réalités économiques des entreprises et des secteurs de l'industrie qui les ont vu naître. La Caisse des Travailleuses et Travailleurs unis est créée en 2005. Elle représente aujourd'hui plus de 16 000 membres provenant de 8 grands secteurs d'activités et administre près de 1,35 milliard de dollars de volume d'affaires. Elle est présente partout au Québec, dans 6 centres financiers soit Montréal, Ville Saint-Laurent, Trois-Rivières, Contrecœur, Gatineau et Fermont.

www.caissetravailleur.ca

À propos de la Soverdi

La Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) est un OBNL qui met en place des stratégies de verdissement en milieu urbain pour accroître significativement la forêt urbaine afin d'améliorer la santé et la qualité de vie de la population. Depuis 2012, ce sont ainsi plus de 85 000 arbres qui ont pris racine sur les terrains privés et institutionnels de Montréal avec la collaboration des membres de l'Alliance forêt urbaine et le soutien de la Ville de Montréal et des leaders de la forêt urbaine. Avec le lancement du Plan Climat, la Soverdi coordonne la plantation de 200 000 nouveaux arbres sur les terrains non municipaux de la ville d'ici 2030. www.soverdi.org

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

