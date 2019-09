50 ans à faire école par nos luttes

FNEEQ-CSN

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) souligne aujourd'hui le cinquantième anniversaire de sa fondation. Réputée pour sa combativité, sa créativité et sa capacité d'améliorer les conditions de travail de ses membres, la FNEEQ-CSN célèbre cet important anniversaire avec ses 101 syndicats qui représentent 35 000 enseignantes et enseignants du primaire jusqu'à l'université.

Affiche du 50e anniversaire de la FNEEQ-CSN (Groupe CNW/Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN))

Créée le 19 septembre 1969 par l'union de trois groupes représentant les enseignantes et les enseignants affiliés à la CSN, soit le Syndicat des professeurs de l'État du Québec (SPEQ), le Syndicat professionnel des enseignants (SPE) et des syndicats d'enseignant-es de cégeps, la FNEEQ-CSN pratique depuis toujours un syndicalisme engagé qui s'appuie sur des valeurs humanistes et citoyennes. Au fil des années, elle a su poser les balises permettant aux enseignantes et aux enseignants du Québec de jouer pleinement leur rôle dans leur classe, mais aussi à l'extérieur des murs de leur établissement, en étant un lieu de militantisme voué au progrès social. Sa présence au sein de la CSN a permis à ses membres de se solidariser avec des travailleuses et des travailleurs provenant de différents horizons favorisant ainsi une meilleure compréhension des enjeux globaux et une plus grande mobilisation collective.

« Aucune autre fédération ou centrale d'enseignantes et d'enseignants n'est aussi proche des différents acteurs de la société civile. Aucune décision n'est prise sans prendre en considération son impact sur les étudiantes et les étudiants ou sur le reste de la population. Chaque position fait l'objet d'analyse, d'échanges et de débats démocratiques, souvent passionnés, dans nos instances. Nos membres assument pleinement leurs responsabilités pédagogiques, professionnelles et sociales et nous sommes fiers d'être un instrument qui le leur permet depuis cinquante ans », souligne Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN.

Depuis 50 ans, les chargé-es de cours d'université, les professeur-es de cégep et les enseignantes et enseignants des établissements privés apportent une contribution inestimable à la formation de la population et au développement de la pensée critique. Lors de l'assemblée de fondation au Lac Beauport le 19 septembre 1969, Marcel Pepin, président de la CSN à l'époque, a prononcé des paroles qui conservent aujourd'hui toute leur actualité :

« Qu'est-ce qu'un individu isolé, dans un monde ainsi agité, aussi changeant ? Qu'est-ce qu'une profession qui s'isolerait dans une conjoncture pareille ? Peu de choses ! Vous devez être à la fois syndiqués, fédérés, affiliés, appuyés par un vaste mouvement démocratique et progressiste, pour que votre profession […] soit une force, pour que la bureaucratie ne puisse pas régner sur l'éducation, pour que vous ne soyez pas les jouets du pouvoir, et que ce soit vous qui inspiriez et défendiez les valeurs et les progrès du monde de l'éducation dans une société qui aurait tôt fait, autrement, de vous utiliser au gré de ce pouvoir. »

La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe actuellement quelque 35 000 membres dans 47 cégeps et centres d'études collégiales, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle a été la pionnière de la syndicalisation des chargé-es de cours et en regroupe une très large majorité. La FNEEQ-CSN est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et compte bien le demeurer pour au moins les cinquante prochaines années.

