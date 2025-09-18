La bonne nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans la région. Dès l'aube le 6 septembre dernier, c'est l'une des membres qui a découvert, en buvant son café, que le groupe de loterie dont elle fait partie avait remporté le gros lot du Lotto Max. Très vite, appels et bouche-à-oreille ont permis de retracer les autres chanceux. Le carnet de notes dans lequel les employés du commerce ont l'habitude d'inscrire le nom des participants a d'ailleurs été bien utile aux recherches! Le magasin du village est ensuite devenu le cœur d'une véritable fête improvisée, remplie de cris de joie et d'émotions.

Une communauté en liesse

Un événement festif a été organisé le 18 septembre à la Ferme de la Baie du Saumon, à Rivière-Saint-Paul. Gagnants, proches, voisins et curieux s'y sont réunis pour célébrer la remise du lot. Le détaillant, fidèle à sa tradition de former des groupes de loterie depuis des années, recevra une commission de 500 000 $, équivalant à 1 % du gain.

Des histoires inspirantes

Dès le lendemain du tirage, Diana Griffin Blanche a vérifié les résultats du Lotto Max en buvant son café : « Vérifie, mais je pense qu'on a gagné 50 millions! » a-t-elle dit à son amie Malinda Griffin, employée du commerce.

La septuagénaire Loretta Cabot Griffin, qui travaillait dans la transformation du poisson, a posé un geste symbolique lorsqu'elle a su qu'elle était désormais millionnaire : elle a retiré son filet à cheveux et annoncé qu'elle prenait sa retraite sur-le-champ!

Adam Jones Fowler, employé de la voirie à Rivière- Saint-Paul , a quant à lui appris la bonne nouvelle par appel vidéo. « Je pense que tu n'auras plus besoin de retourner travailler », lui a lancé Malinda à la blague. Il compte réduire ses heures pour avoir davantage de temps à consacrer à ses loisirs, comme la chasse et la pêche.

Plus de 120 000 000 $ remportés au Québec ces dernières semaines

Le Québec a connu une rentrée particulièrement chanceuse à la loterie : ce lot de 50 000 000 $ est le cinquième lot majeur à avoir été remporté ici ces dernières semaines, et il s'agit du plus gros! Un gros lot de 46 000 000 $ a notamment été remis à un résident du Centre-du-Québec et la rente de 1 000 $ par jour à vie à la Grande Vie a été remportée trois fois récemment, en Abitibi-Témiscamingue, à Montréal et sur la Côte-Nord.

Citation

« La chance que connaissent aujourd'hui les gagnants aura des retombées considérables pour bien des familles et pour toute la communauté de Bonne-Espérance. Nous sommes très fiers d'apporter notre contribution dans les collectivités du Québec et de permettre à des gens de réaliser leurs rêves », souligne Isabelle Jean, vice-présidente exécutive et cheffe de l'exploitation des loteries à Loto-Québec.

Liste des 14 gagnants :

Faye Bilodeau Loretta Cabot Griffin Charlotte F. Fequet Diana Griffin Blanche Malinda Griffin Maud Griffin O'Brien Deborah Ellen Goddard Griffin Adam Jones Fowler Deborah Pennefather Bradley O'Brien Wanita Roberts Carolyn Amy Sims Della Tina Eleanor Spingle Lionel Spingle



