5,3 millions $ pour bonifier l'offre de services auprès des jeunes issus de l'immigration

MONTRÉAL, le 1er mars 2023 /CNW/ - Consciente de l'importance de l'implication du Ministère auprès des jeunes issus de l'immigration, la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Christine Fréchette, annonce un soutien financier de près de 5,3 millions $ sur trois ans. Cet investissement est destiné à des organismes qui interviennent auprès des personnes immigrantes de 14 à 25 ans. Il s'inscrit dans le Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration (PASI) du Ministère, qui vise notamment l'amélioration des services, des activités ou des projets offerts aux personnes immigrantes.

Plus précisément, le gouvernement du Québec accorde cette aide financière pour la réalisation de 13 projets présentés par 13 organismes à but non lucratif qui interviennent auprès des jeunes et qui sont répartis dans quatre régions du Québec : Capitale-Nationale, Lanaudière, Montérégie et Montréal.

En encourageant la présentation de projets structurants et novateurs destinés aux jeunes issus de l'immigration, le gouvernement du Québec souhaite favoriser leur engagement et leur sentiment d'appartenance afin qu'ils puissent participer pleinement, en français, à notre vie collective.

Citation

« L'adolescence et le début de l'âge adulte sont des étapes cruciales pour le développement et l'évolution des jeunes. Notre gouvernement est engagé auprès de ces jeunes issus de l'immigration afin de les inciter à participer à des projets dans lesquels ils pourront développer leur potentiel de création et d'expression. Cet investissement permettra de mettre à leur disposition des outils et des services pour contribuer à renforcer leur appartenance avec leur communauté d'accueil, le Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Faits saillants :

Parmi les 13 initiatives sélectionnées, on compte des projets qui seront mis en œuvre par les jeunes eux-mêmes et d'autres qui seront organisés à leur intention par les organismes. Voici quelques exemples de projets :

Événement artistique multidisciplinaire développé et conçu par des jeunes ;



Éducation populaire par la participation à la vie démocratique ;



Activités pour briser l'isolement des jeunes personnes immigrantes vivant avec une déficience auditive et pour développer leur pouvoir d'agir ;



Création d'un comité consultatif jeunesse pour agir au sein d'un conseil de ville afin de développer des activités dans la communauté.

Le Programme d'accompagnement et de soutien à l'intégration (PASI) est destiné à favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes à la vie collective par une aide financière aux organismes admissibles ou directement aux personnes immigrantes.

L'aide financière annoncée s'inscrit dans le volet 5 du PASI et a pour objectif de soutenir des projets axés sur l'innovation, l'évaluation de résultats, les pratiques transférables ou le développement d'outils visant l'amélioration des services tant pour les organismes que pour les personnes immigrantes.

Pour en savoir plus sur le PASI :

https://www.quebec.ca/immigration/aide-organismes-integration-immigration/programme-accompagnement-soutien-integration

PROGRAMME D'ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN À L'INTÉGRATION

VOLET JEUNESSE

Région Organismes Montant total accordé

pour trois ans 2022-2025 Capitale-Nationale Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs 361 095 $ Le Diplôme avant la Médaille 675 000 $ L'Évasion Saint-Pie X 211 134 $ Lanaudière Carrefour jeunesse emploi de D'Autray Joliette 431 257 $ Montérégie Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d'Youville 596 475 $ COMQUART 154 074 $ L'Orienthèque, centre d'orientation et services d'intégration de la main-d'œuvre 350 925 $ Montréal Accueil aux immigrants de l'Est de Montréal 600 000 $ Centre d'appui aux communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville 413 940 $ Concert'Action Lachine 600 000 $ Concertation Femme 125 139 $ Maison d'Haïti 350 864 $ Toxique Trottoir 400 000 $ Total accordé 5 269 903 $

