4e plan de lutte contre la pauvreté - Le Collectif pour un Québec sans pauvreté soumet ses recommandations au gouvernement

QUÉBEC, le 29 juin 2023 /CNW/ - Alors que la consultation publique pour le quatrième plan de lutte contre la pauvreté tire à sa fin, le Collectif pour un Québec sans pauvreté soumet ses recommandations au gouvernement du Québec. Il l'invite à assumer ses responsabilités en se dotant d'un plan d'action ambitieux, qui vise l'élimination de la pauvreté. Pour cela, il devra commencer par cesser d'ignorer les personnes en situation de pauvreté et de nier les difficultés qu'elles vivent.

Rappel

Du 18 avril au 30 juin, le gouvernement du Québec mène une consultation publique en vue du quatrième plan de lutte contre la pauvreté, qui est attendu en 2024. Les trois premiers plans d'action gouvernementaux n'ont donné que de maigres résultats et, devant l'ampleur des besoins, le Collectif réclame un changement de cap complet au gouvernement. Pour faire passer son message, il a organisé une grande manifestation à Québec le 23 mai et invité les organisations et le grand public à participer à la consultation gouvernementale.

Le mépris doit cesser

« Quand le gouvernement s'entête à nier les difficultés que vivent les personnes en situation de pauvreté, il se moque littéralement d'elles, lance la porte-parole du Collectif, Virginie Larivière. On a eu un nouvel exemple de ce mépris tout récemment, au sujet de la crise du logement. Il est alarmant de voir le premier ministre se réjouir du fait que les loyers augmentent pendant que des gens n'arrivent pas à se loger ou consacrent une part démesurée de leur budget au logement. Oui, on sait qu'il rêve de voir le Québec devenir aussi riche que l'Ontario. Mais pense-t-il vraiment atteindre cet objectif en laissant de côté les centaines de milliers de personnes qui n'arrivent tout simplement pas à couvrir leurs besoins les plus élémentaires?

« Dans les derniers mois, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, a pu rencontrer plusieurs groupes de lutte contre la pauvreté et plusieurs personnes en situation de pauvreté dans différentes régions. Et elle a dû recevoir une belle quantité de mémoires dans le cadre de la consultation qui s'achève. La balle est maintenant dans son camp. Saura-t-elle tenir compte des témoignages qui lui ont été livrés? Saura-t-elle s'inspirer des propositions qu'elle a reçues pour élaborer le prochain plan de lutte contre la pauvreté? Et surtout, saura-t-elle convaincre les autres membres du gouvernement que la pauvreté existe bel et bien au Québec et qu'il est urgent de s'en préoccuper? »

Donnons-nous les moyens d'éliminer la pauvreté

« La pauvreté brime les droits des personnes qui la vivent, poursuit Serge Petitclerc, également porte-parole du Collectif. Elle empêche la pleine réalisation de droits que le Québec s'est pourtant engagé à promouvoir et à respecter, en ratifiant le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et en adoptant la Charte des droits et libertés de la personne. C'est pour cela qu'en vertu de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, le gouvernement a la responsabilité d'agir "pour combattre la pauvreté […] et tendre vers un Québec sans pauvreté".

« Et c'est pour cela que le Collectif pour un Québec sans pauvreté estime qu'un plan d'action gouvernemental sérieux doit nécessairement viser l'élimination de la pauvreté. Il s'agit d'un objectif qui peut paraître ambitieux, mais il serait indéfendable de viser moins, car cela reviendrait à nier les droits d'une partie de la population. C'est d'ailleurs le message que le Collectif est allé livrer aux parlementaires au terme de sa manifestation du 23 mai : "La pauvreté n'est pas une fatalité. Donnons-nous les moyens de l'éliminer!" »

Recommandations

Dans le mémoire qu'il a livré aujourd'hui au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le Collectif présente cinq moyens qui sont à la portée du gouvernement pour mettre le Québec sur la voie de l'élimination de la pauvreté. D'une certaine façon, ces moyens découlent de la première recommandation du mémoire : « Que le gouvernement base son action en matière de lutte contre la pauvreté sur le respect et la réalisation effective des droits et libertés de la personne ».

(À noter que le mémoire comprend aussi différentes recommandations que le gouvernement devrait suivre pour seulement se conformer à la loi.)

5 moyens à mettre en œuvre pour viser l'élimination de la pauvreté

Un soutien au revenu suffisant pour que tout le monde puisse couvrir ses besoins de base Des services publics universels, de qualité, accessibles La réduction des inégalités entre les riches et les pauvres Un salaire minimum qui permet de sortir de la pauvreté Une campagne de lutte contre les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté

Plus d'information sur la campagne du Collectif en vue du quatrième plan de lutte contre la pauvreté, sur la consultation du gouvernement du Québec et sur le bilan des trois premiers plans d'action gouvernementaux : pauvrete.qc.ca/campagne-pag-2023/

SOURCE Collectif pour un Québec sans pauvreté

Renseignements: Patrice Lemieux Breton, 418 930-5969, [email protected]