4e Bilan du Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale du Bureau du coroner - Treize recommandations pour mieux prévenir les décès liés à la violence conjugale

QUÉBEC, le 22 juin 2026 /CNW/ - Le Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale du Bureau du coroner publie aujourd'hui son quatrième bilan : Agir ensemble pour sauver des vies. À la suite de l'examen systématique de dix événements de violence conjugale ayant causé un total de seize décès, le Comité formule treize recommandations pour mieux prévenir les décès liés à la violence conjugale.

Ces recommandations s'articulent autour de trois axes : accroître la sensibilisation du public à la problématique de la violence conjugale, améliorer la formation et les pratiques au sein du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que parmi l'ensemble des professionnels appelés à intervenir, et renforcer la protection des victimes autochtones au Nunavik dans le cadre d'un processus judiciaire.

Créé en novembre 2017, le Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale du Bureau du coroner est né de la volonté commune de rassembler les compétences de personnes représentant plusieurs organisations ayant une expertise reconnue sur la problématique sociétale de la violence conjugale avec la mission de mieux la comprendre pour mieux la prévenir.

Cliquez ici pour consulter le rapport.

Source :

Jake Lamotta Granato

Responsable des communications et des relations avec les médias

1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

[email protected]



SOURCE Bureau du coroner