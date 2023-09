47e Jeux de Montréal - Compétitions sportives du 3 au 7 avril

MONTRÉAL, le 6 sept. 2023 /CNW/ - La plus grande compétition sportive pour les 6 à 12 ans, les Jeux de Montréal, sera de retour pour une 47e année. Les Jeux se tiendront du 3 au 7 avril 2024. Au total, l'événement rassemblera quelque 10 000 jeunes pendant les qualifications afin d'atteindre les finales des Jeux de Montréal.

Les Jeux de Montréal (Groupe CNW/Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif)

Les Jeux permettent au plus grand nombre possible de jeunes athlètes de vivre des compétitions de qualité et de leur donner l'occasion et le goût de poursuivre leur cheminement sportif. Les Jeux de Montréal s'inscrivent dans les orientations de la Ville en promouvant les saines habitudes de vie via le sport. Les Jeux permettent également aux jeunes de vivre une expérience exceptionnelle à travers le sport, dans des installations montréalaises de haut niveau.

Une nouvelle formule sera adoptée pour les Jeux de Montréal, après 46 années. Une compétition sportive multidisciplinaire présentera de nouvelles disciplines qui contribuent à l'effervescence sportive. Ainsi, le nombre de disciplines présentées augmentera à une trentaine, qui seront présentées en rotation une année sur deux. Cette formule est idéale pour les jeunes avides de découvrir de nouvelles disciplines. Rappelons que la Ville de Montréal est sensible à l'inclusion et que cette formule contribuera à l'ajout de parasports.

Deux cérémonies protocolaires sont prévues pour souligner l'expérience inoubliable que vont vivre les jeunes. La cérémonie d'ouverture met l'accent sur le lancement des festivités et la cérémonie de clôture valorise les prouesses des jeunes. De plus, l'événement se déroulera sur différents sites, dont 3 fans zones animées : le complexe sportif Claude-Robillard, le complexe sportif de Saint-Laurent et le centre Pierre-Charbonneau. Ces trois fans zones permettront aux familles de vivre différentes expériences avec des activités gratuites et accessibles à l'ensemble de la population.

Les Jeux de 2024 à 2026

La Ville de Montréal octroie le mandat à Sport Montréal de mettre en œuvre cette nouvelle formule innovantes des Jeux de Montréal. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif qui a démontré ses capacités à soutenir l'organisation des Jeux de Montréal dans la cadre des années précédentes.

À propos des Jeux de Montréal

Les Jeux de Montréal ont été instaurés en 1978 par la Ville, dans la foulée des Jeux olympiques de Montréal. Le succès de l'événement repose principalement sur la collaboration des partenaires et des intervenants du milieu : les délégations (arrondissements et villes liées), le milieu sportif (associations régionales, fédérations, clubs, entraîneurs, bénévoles et administrateurs), les institutions locales et les partenaires financiers.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Direction des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]