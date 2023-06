WINNIPEG, MB, le 5 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Rochelle Squires Riel, ministre des Familles du Manitoba, et John Pollard, codirecteur général de Pollard Banknote et président de Home First Winnipeg Inc., ont annoncé l'inauguration d'un immeuble d'appartements. Celui-ci offrira 47 nouveaux logements avec services de soutien destinés à des personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie et qui sont en situation d'itinérance ou à risque de s'y retrouver à Winnipeg.

Le gouvernement du Canada a versé, sous forme de prêt-subvention, 2,2 millions de dollars à l'appui de cet ensemble de logements. Ce financement est offert dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), un pilier clé de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Le nouvel ensemble résidentiel Ross Ellen est situé au 390, avenue Ross. Il sera exploité par Home First Winnipeg Inc., un organisme de bienfaisance sans but lucratif établi par la famille Pollard pour fournir des logements sûrs, abordables et de qualité aux personnes en situation d'itinérance à Winnipeg. L'immeuble comprendra 15 logements accessibles aux personnes handicapées.

Au rez-de-chaussée, on trouve une cuisine commerciale et une salle à manger commune, ainsi qu'une salle de séjour, une salle de jeu, une salle de télévision et une salle ronde pour les activités culturelles autochtones. Les cours aménagées et clôturées offrent aux locataires une terrasse extérieure et un jardin communautaire.

Le financement annoncé précédemment pour cet ensemble est le suivant :

1,1 million de dollars dans le cadre de l'Entente bilatérale sur le logement Canada - Manitoba conclue aux termes de la SNL;

- conclue aux termes de la SNL; 60 000 $ dans le cadre du Financement initial de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL);

100 000 $ sous la forme d'une subvention d'immobilisations de la Ville de Winnipeg ;

; 100 000 $ de l'organisme sans but lucratif End Homelessness Winnipeg dans le cadre de Vers un chez-soi - la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance;

4,4 millions de dollars en dons de la famille Pollard;

800 000 $ fournis dans le cadre de l'accord bilatéral sur les priorités partagées en matière de santé conclu entre le gouvernement fédéral et la province.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui reflète notre collaboration continue avec tous les ordres de gouvernement afin d'obtenir des résultats significatifs et d'accroître l'abordabilité pour toutes les personnes vulnérables au Canada. Grâce à cet investissement combiné, nous créons 47 logements abordables pour les gens qui en ont le plus besoin à Winnipeg. Ce n'est qu'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement fait en sorte que personne ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Il est essentiel de travailler avec nos partenaires provinciaux, municipaux et communautaires pour veiller à ce que toutes les personnes qui vivent à Winnipeg aient accès à un logement sûr et abordable, avec le soutien nécessaire pour répondre à leurs besoins. L'annonce d'aujourd'hui concernant la création de 47 logements pour les personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale est une autre mesure prise par notre gouvernement pour répondre aux besoins uniques en matière de logement de notre ville. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Pour relever le défi complexe de l'itinérance, il faut des approches novatrices qui s'attaquent à ses causes fondamentales d'une manière globale. Ce nouvel immeuble de logements abordables s'harmonise avec la nouvelle stratégie de lutte contre l'itinérance de notre gouvernement. Celle-ci permettra de financer jusqu'à 700 nouveaux logements sociaux cette année et d'offrir de nouveaux services d'accompagnement pour aider les personnes en situation d'itinérance. Nous sommes heureux de collaborer à cette importante initiative avec nos collègues du gouvernement fédéral et de l'administration municipale, ainsi qu'avec nos partenaires du secteur privé. » - Rochelle Squires Riel, ministre des Familles

Le FNCIL est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes, entre autres.

est un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes, entre autres. Dans son budget de 2022, le gouvernement a versé un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements. Le budget de 2023 propose de poursuivre sur cette lancée en affectant une plus grande partie du Fonds à la construction de logements.

La SNL du Canada est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

du est un plan de plus de 82 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes. On compte parmi celles-ci les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones, ainsi que les secteurs du logement social et privé. Les activités incluent des consultations auprès de personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui ont eux-mêmes éprouvé des besoins en matière de logement.



Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la SNL à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

