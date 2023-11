46e édition du Concours provincial ARISTA : Toujours en mouvement - Douze talents récompensés représentatifs d'une relève d'affaires responsable, visionnaire, engagée et en mouvement

MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - La 46e édition du prestigieux Concours provincial ARISTA s'est déroulée hier soir, mardi 7 novembre 2023, à l'Espace Saint-Denis, à Montréal. Présenté par BMO Groupe financier et présidé par Isabelle Grenier, Présidente et chef de la direction de KALEIDO CROISSANCE INC, le Gala ARISTA vise à récompenser et à mettre en valeur les personnalités prometteuses de la relève d'affaires québécoise, qui se distinguent par leur leadership et leur sens de l'innovation.

Toujours en mouvement

Le Concours ARISTA est une opportunité pour les jeunes professionnel.les du Québec de faire valoir leurs idées innovantes. Chaque année, plus de 500 candidatures sont examinées par les membres du jury qui ont pour tâche de sélectionner les 30 finalistes. Ce concours constitue une véritable opportunité pour les talents émergents, récompensant les initiatives créatives et avant-gardistes. La JCCM porte une attention particulière aux candidat.e.s qui démontrent un engagement envers la responsabilité sociale et qui aspirent à mettre en avant leurs concepts.

Chaque année, les projets diversifiés touchent de multiples domaines. Pour cette 46e édition, le Concours ARISTA a reçu des projets reliés à la santé, à l'apprentissage du code pour les enfants, aux solutions d'affaires marketing novatrices, à une plateforme numérique qui sensibilise aux enjeux d'oppression subis par les femmes afro-descendantes, à des équipements d'entraînement écoresponsables, à un OBNL qui promouvoit la diversité culturelle du cirque contemporain, une solution pour révolutionner le domaine des douleurs menstruelles à travers l'innovation scientifique, ou encore, une entreprise zéro-déchet qui a pour mission de réduire le gaspillage alimentaire.

La JCCM souhaite d'ailleurs remercier chaleureusement les équipes bénévoles qui ont fait tous les efforts nécessaires pour s'assurer de la réussite de l'édition 2023 d'ARISTA.

Citations

« C'est avec fierté que j'ai accepté la présidence d'honneur de la 46e édition du Concours provincial ARISTA, célébrant la relève d'affaires québécoise pour qui audace, ambition et détermination riment avec persévérance, inspiration et volonté. Nous avons tous très hâte de découvrir les candidat.e.s qui se démarquent par leur excellence, leur sens de l'innovation et leur créativité. Ce sont des bâtisseurs et des bâtisseuses qui méritent d'être célébrés! »

- Isabelle Grenier, Présidente et chef de la direction, KALEIDO CROISSANCE INC

« Travaillons sans relâche pour libérer le potentiel de la relève d'affaires. Nous avons une foule de profils exceptionnels qui peuvent véritablement influencer et transformer les mentalités. Comme nous le disons fièrement à la JCCM : Le changement passe par vous. Félicitations à tous les lauréats et lauréates! »

- Marie-Krystine Longpré, Directrice générale de la Jeune Chambre de commerce de Montréal.

Félicitations aux lauréats et lauréates de cette 46e édition:

Jeune travailleur/travailleuse autonome du Québec, présenté par Bell

Adeline Louison , Fondatrice Noire & Femme

Jeune entrepreneur.e du Québec : arts et culture présenté par la SDC Montréal centre-ville

Rosalie Beauchamp , Co-directrice et cofondatrice Le Monastère

Jeune leader du Québec : responsabilité sociale présenté par Énergir

Jonathan Rodrigue , Co-fondateur Still Good

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) remercie chaleureusement Garihanna Jean-Louis, humoriste, comédienne, conférencière et diplômée de l'École Nationale de l'Humour, co-animatrice du gala de cette année. Elle sera accompagnée par Marie-Pier Caron, une productrice et réalisatrice renommée de l'entreprise émergente "Comme des Filles", qui est également membre de la JCCM. Notre organisation est extrêmement fière de soutenir et d'encourager les talents de nos membres. A cette occasion nous soutenons souligner la présence du DJ Unpier, de par son énergie débordante et son intensité contagieuse sur scène, il a su nous proposer un style de musique entre la Pop et la Bass House : le Keb House. DJ Unpier est un artiste innovant, il était judicieux pour la JCCM de mettre en valeur cette étoile montante de la nouvelle génération de beatmakers et réalisateurs. Et pour finir sur une touche gourmande, Le Molière par Mousso connu par la renommée de son chef nous a servi de fabuleuses bouchées exquises.

Encore une fois cette année, le Concours a permis de découvrir des personnalités qui brillent par leurs valeurs progressistes et novatrices grâce à leurs valeurs responsables.

À propos de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, de représenter et de faire rayonner la relève d'affaires. Constamment en mouvement, elle est un collectif permettant la rencontre de personnes aux horizons divers, souhaitant agir et réfléchir ensemble vers un but commun.

Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1500 membres, âgé.e.s de 18 à 40 ans, dont 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une multitude d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires afin qu'elle contribue à bâtir une société progressiste, inclusive et économiquement durable.

