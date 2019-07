468 000 $ pour soutenir les arts et les lettres en Mauricie

Selon les termes de l'entente, le Conseil des arts et des lettres a apparié le montant de 225 000 $ investi par les villes et MRC partenaires, pour un total de 450 000$. À cette somme s'ajoute un montant de 18 000 $, correspondant à la reconduction d'une somme résiduelle provenant de l'entente 2016-2019, pour un total de 468 000 $. Ce montant, réparti sur 3 ans (2019-2022) permettra la mise en œuvre du programme de partenariat territorial de la Mauricie, qui permettra de soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité.

« Je suis heureuse d'annoncer aujourd'hui ce renouvellement de l'entente territoriale en Mauricie en collaboration avec de formidables partenaires, dont l'engagement envers les arts et les lettres me réjouit. Le bilan positif de la précédente entente nous encourage à poursuivre nos investissements communs, qui permettent de soutenir les projets d'artistes, d'écrivains et d'organismes mauriciens, au bénéfice de toute la population. », déclare Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil des arts et des lettres du Québec.

« Pour une ville ou une MRC, contribuer à l'essor artistique est primordial pour le développement économique, intellectuel et spirituel d'une région. L'artiste dans son milieu contribue à vaincre la misère intellectuelle tout en fédérant sa communauté vers l'exceptionnel. » affirme Bryan Perreault, directeur général et artistique de Culture Shawinigan.

« Les artistes et les organismes artistiques animent notre région de façon exceptionnelle. C'est pourquoi les investissements dans leurs créations sont si importants pour le développement de projets partout sur le territoire. En ce sens, le Programme de partenariat territorial, qui réunit sept partenaires, est un outil essentiel qui donne du souffle à des initiatives ayant une incidence directe tant sur le développement de la pratique artistique en Mauricie que sur la vitalité des communautés. En offrant ainsi aux artistes, aux écrivains et aux organismes artistiques des moyens d'exprimer leur créativité, le programme contribue concrètement à leur rétention, à leur reconnaissance et à leur rayonnement. », souligne la présidente de Culture Mauricie, Sandie Letendre.

PROGRAMME DE PARTENARIAT TERRITORIAL DE LA MAURICIE

Géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, ce programme a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer à l'essor et à la diffusion des artistes et des écrivains, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu'encourager l'émergence et l'inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique. Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l'extérieur.

Un appel à projets est lancé dès aujourd'hui pour les artistes et écrivains professionnels ainsi que pour les organismes artistiques dont l'adresse principale se situe sur le territoire de l'un des partenaires. Les projets doivent être déposés au Conseil des arts et des lettres du Québec avant le 17 octobre 2019.

SOUTIEN TECHNIQUE

Culture Mauricie offre un soutien technique aux artistes et aux écrivains professionnels ainsi qu'aux représentants d'organismes artistiques qui désirent présenter une demande. Ils sont invités à communiquer avec Marie-Lou Pelletier, conseillère aux membres à Culture Mauricie, au 819 374-3242, poste 230 ou à concertation@culturemauricie.ca.

LIENS

Pour connaître tous les détails du Programme de partenariat territorial de la Mauricie, cliquez sur le volet de votre choix (notez que vous devrez ensuite sélectionner une discipline ou un profil afin d'accéder à l'information) :

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements: Source : Marie-Lou Pelletier, Conseillère aux membres, Culture Mauricie, 819 374-3242, poste 230, Facebook, Twitter, Spotify; Renseignements : Karine Côté, Conseillère en communication et à la promotion des arts et des lettres, Conseil des arts et des lettres du Québec, Tél. : 418 528-2589 ou 1 800 608-3350, Suivez-nous sur Facebook ou Twitter

http://www.calq.gouv.qc.ca