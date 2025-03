45e édition du concours Les Mercuriades - La FCCQ dévoile les finalistes du concours Les Mercuriades 2025

MONTRÉAL, le 14 mars 2025 /CNW/ - L'innovation et l'ambition des entreprises québécoises font rayonner notre économie ici et à l'international. La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière de dévoiler aujourd'hui les 72 finalistes de la 45e édition du plus prestigieux concours d'affaires au Québec, Les Mercuriades. Cet événement emblématique célèbre les entreprises qui, par leur productivité, leur résilience et leur capacité d'innovation, contribuent à la prospérité et au rayonnement du Québec dans un contexte économique exigeant.

Découvrez les finalistes en cliquant ici.

Citations

« Dans un contexte marqué par une guerre tarifaire et l'incertitude économique, il est d'autant plus important de mettre en lumière ces entreprises résilientes qui innovent et qui se démarquent sur la scène locale et internationale. La FCCQ continuera à porter leur voix pour favoriser un environnement d'affaires compétitif. Félicitations aux finalistes ! » - Véronique Proulx, Présidente-directrice générale, FCCQ.

« Ces 72 finalistes incarnent l'excellence québécoise. Leur créativité et leur résilience leur permettent de s'adapter aux réalités économiques et de bâtir un avenir solide. En tant que membre du conseil d'administration de la FCCQ, je vois au quotidien les efforts considérables déployés par la Fédération pour soutenir les entreprises du Québec, peu importe leur taille ou leur secteur. Nous sommes fiers de reconnaître leur engagement et leur vision pour la croissance du Québec. » - Robert Dumas, président et chef de la direction, Sun Life Québec et président de la soirée de gala du concours.

« Les Mercuriades célèbrent des entrepreneurs qui placent la productivité et la diversification au cœur de leur stratégie. Que ce soit pour une PME en pleine expansion ou une grande entreprise bien établie, la FCCQ est là pour toutes les entreprises, offrant soutien, ressources et accompagnement pour qu'elles puissent prospérer malgré les défis. Grâce à leur engagement et leur audace, ces leaders façonnent un Québec plus innovant et concurrentiel. » - Julie Morand, Vice-présidente - Placements privés et investissements d'impact - Industries, Fonds de solidarité FTQ.

Détails concernant le Gala

C'est le 5 mai 2025 au Palais des congrès de Montréal que les lauréats du concours Les Mercuriades seront dévoilés. Une soirée incontournable en présence de personnalités économiques et politiques pour célébrer l'excellence et la contribution des entreprises québécoises à notre économie. Réservez vos tables dès maintenant en cliquant ici.

Nos partenaires

Le succès de la 45e édition du concours Les Mercuriades est possible grâce à la participation de nos partenaires, un immense merci à :

Notre présentateur officiel : Sun Life Québec

Nos partenaires du concours : ABB, BDO Canada, Bombardier, CNESST, Complexe X, Ordre des CPA du Québec, Exportation et développement Canada, Énergir, Hydro-Québec, Power Corporation du Canada, Promutuel Assurance, Gouvernement du Québec, Raymond Chabot Grant Thornton, Telus

Nos partenaires collaborateurs : Clientis, Centre d'entrepreneuriat École des sciences de la gestion ESG UQÀM, Fonds de solidarité FTQ, Rio Tinto

Nos partenaires de soirée et médias : Agropur, Air Canada, Assurances collectives des chambres de commerce, CDPQ, CG3, Desjardins, Médicaments novateurs Canada, Metro, Groupe NH photographes, Palais des congrès de Montréal, TKNL, Cogeco Média, La Presse, Radio-Canada, Les coops de l'information

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et de près de 1 000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises dans tous les secteurs de l'économie. Elle est la voix du milieu des affaires, favorisant un environnement concurrentiel et innovant.

SOURCE Fédération des chambres de commerce du Québec

Contact média : Sandrine Clément, Vice-présidente, Communications par intérim, Fédération des chambres de commerce du Québec, [email protected], Cellulaire : 514 889-7789