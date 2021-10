44e édition du Concours provincial ARISTA - Relève d'affaires québécoise : onze personnalités d'affaires récompensées

MONTREAL, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La 44e édition du prestigieux Concours provincial ARISTA s'est déroulée hier soir au Ministère, à Montréal. Présenté par BMO Groupe financier, le Gala réalisé en format hybride a récompensé les talents exceptionnels de la relève québécoise. La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) remercie chaleureusement sa présidente et porte-parole, Déborah Cherenfant pour l'animation de la soirée ainsi que le groupe Qualité Motel qui ont rendu ce gala inoubliable. Encore une fois cette année, le Concours a permis de découvrir des personnalités qui brillent par leurs valeurs progressistes et novatrices grâce à des critères de sélection responsables.

Félicitations aux lauréats et lauréates de cette 44e édition:

-- Jeune travailleur/travailleuse autonome du Québec, présenté par Bell : Magali Thibault-Gobeil, Artiste joaillière

-- Jeune repreneur/repreneuse du Québec, présenté par le Fonds de solidarité FTQ : Amélie St-Hilaire, Présidente-directrice générale, Restaurant Chez Gérard / Café Shop / Héritage transformation alimentaire

-- Jeune professionnel/professionnelle du Québec, présenté par Brio : Anne Moïse-Richard, Orthophoniste, CR Marie Enfant du CHU Sainte-Justine et École d'orthophonie, Université de Montréal

-- Jeune leader du Québec : responsabilité sociale, présenté par Énergir : Laurent Levesque, Directeur général et cofondateur, Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant (UTILE)

-- Jeune leader techno-créatif/techno-créative du Québec, présenté par Ubisoft : Azadeh Dastmalchi, VitalTracer Ltd., Présidente-directrice général,

-- Jeune leader international/internationale du Québec, présenté par le gouvernement du Québec : Maxime Lemonde, Président, BiogasWorld

-- Jeune entrepreneur/entrepreneure en démarrage du Québec, présenté par l'Ordre des CPA du Québec : Andrea Gomez, Cofondatrice et directrice générale, Omy Laboratoires

-- Jeune entrepreneur/entrepreneure en croissance du Québec, présenté par Investissement Québec : Judith Fetzer, Présidente et cofondatrice, Cook it

-- Jeune entrepreneur/entrepreneure : arts et culture Québec, présenté par le Conseil des arts de Montréal et la Ville de Montréal : Pascale Jodoin, Co-directrice et productrice, Le Patin Libre

-- Jeune cadre du Québec, présenté par BMO Groupe Financier ainsi que Coup de Cœur Hydro-Québec : Vanessa Blouin, Directrice qualité, performance et partenariats, Tel-jeunes

-- Prix Reconnaissance John-Molson : Hélène V. Gagnon, Vice-présidente principale, Affaires publiques, communications mondiales et responsabilité sociale d'entreprise, CAE.

Le regard tourné vers l'avenir

Les finalistes, lauréates et lauréats de l'édition 2021 du Concours provincial ARISTA ont en commun de travailler pour faire changer les choses. Les talents mis de l'avant par le Concours reflètent bien les changements de critères de sélection réalisés en 2020, ceux qui visent à intégrer davantage l'implication dans la communauté, le respect de l'environnement et la diversité au sein des candidatures soumises. La richesse des profils et l'esprit novateur de la relève d'affaires se sont illustrés par la réception de près de 500 candidatures par les équipes de la Jeune Chambre. La JCCM souhaite d'ailleurs remercier chaleureusement les équipes bénévoles qui ont fait tous les efforts nécessaires pour s'assurer de la réussite de l'édition 2021 d'ARISTA.

Citation

« C'est toujours une fierté de voir l'immense qualité des candidatures reçues à chaque édition du Concours. C'est un vrai privilège mais surtout une grande responsabilité de faire rayonner des jeunes personnalités à travers le Québec, pour qui l'engagement envers la société semble inépuisable. La relève a tout ce qu'il faut pour inspirer le monde des affaires à mettre l'impact de l'avant dans ses initiatives, et le Concours provincial ARISTA permet à sa façon d'éveiller les consciences aux enjeux importants qui se dressent devant nous. »

- Déborah Cherenfant, présidente et porte-parole de la JCCM et directrice régionale, Femmes entrepreneures, Québec, Banque TD

À propos de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, représenter et faire rayonner la relève d'affaires et est un regroupement de cadres, professionnels, étudiants, entrepreneurs et travailleurs autonomes âgés de 18 à 40 ans. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1 600 membres, dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une panoplie d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires à Montréal. De plus, la JCCM compte sur l'appui de quatre grands partenaires qui ont à cœur la relève, soit BMO Banque de Montréal, Bell, le CN, Énergir et la Ville de Montréal.

Facebook : @jeunechambremtl

Instagram : @jccmmtl

LinkedIn : @jeune-chambre-de-commerce-de-montreal

Twitter : @jccm_mtl

SOURCE Jeune Chambre de commerce de Montréal

Renseignements: Pour tout renseignement : Jenna Sogoba, Responsable des communications et des affaires publiques, 438-409-1921 | [email protected]

Liens connexes

http://www.jccm.org