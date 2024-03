44e édition du concours Les Mercuriades : La FCCQ dévoile les finalistes du concours Les Mercuriades 2024

MONTRÉAL, le 25 mars 2024 /CNW/ - C'est avec un immense honneur que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) dévoile aujourd'hui les 75 finalistes de la 44e édition du plus prestigieux concours d'affaires au Québec, Les Mercuriades. Chaque année, cet évènement emblématique met en lumière et célèbre les succès des PME et des grandes entreprises d'ici, soulignant ainsi leur contribution essentielle à l'économie

« Félicitations aux finalistes et à tous les candidates et candidats ! Je suis très fier de voir tant de diversité de talents et de parcours exceptionnels exposés lors de cette édition. Nos entrepreneurs persistent dans leur innovation et leur audace. Il est primordial de mettre en lumière ces équipes et ces individus qui, malgré les défis, contribuent à l'essor économique du Québec », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général, FCCQ.

« Une fois de plus, nous célébrons les réalisations extraordinaires des 75 finalistes. Ils sont une véritable source d'inspiration dans le paysage entrepreneurial québécois. En tant que présentateur officiel du concours, nous saluons ces leaders visionnaires qui, par leur créativité et leur détermination, ouvrent la voie à un avenir plus prometteur pour notre économie et notre société. », a ajouté Robert Dumas, président et chef de la direction, Sun Life, Québec et président de la soirée de gala du concours.

« Les Mercuriades sont bien plus qu'une simple compétition; c'est une célébration de l'ingéniosité, du courage et de l'innovation des leaders d'entreprise de partout au Québec. Le Fonds de solidarité FTQ est honoré de reconnaître et de soutenir ces dirigeants précurseurs qui placent l'humain au cœur de leur stratégie, créant ainsi des entreprises fortes et dynamiques qui bénéficient à toute la société. Nous sommes déterminés à continuer de promouvoir ces valeurs et à encourager ceux qui partagent notre vision d'une économie plus inclusive et durable », a souligné Dany Pelletier, premier vice-président, placements privés et investissements d'impact, Fonds de solidarité FTQ et partenaire Reconnaissance des finalistes

Détails concernant le Gala

Soyez au rendez-vous le 6 mai 2024 au Palais des congrès de Montréal à partir de 17h pour découvrir les lauréats du concours Les Mercuriades. Une soirée exceptionnelle pour célébrer l'audace et le succès des entreprises québécoises. Découvrez les détails de la soirée et réservez vos tables dès maintenant en cliquant ici.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.mercuriades.ca/

Finalistes dans les 14 catégories

Catégorie PME Grande entreprise Accroissement de la productivité Investissement Québec • Ascenseurs Maxi • Crakmedia • Flexpipe • Bombardier • Groupe Novatech • Groupe Vision New Look Contribution au développement économique et régional • 2 Degrés • Ascenseurs Maxi • Atikuss • Maison des arts Desjardins Drummondville • PhysioExtra • Société VIA Développement des marchés internationaux EDC • Direct Impact Solutions • Euthabag • Ngenio • Davie • Haleon Employeur de l'année Promutuel Assurance • Demers Beaulne • Lachance Gravel • Solpak • UV Assurance • Bombardier • Groupe Novatech • Norda Stelo Engagement dans la collectivité Sollio Groupe Coopératif • NotifAide par BLE-Network • Port de Québec • CGI • Fondation RONA • TELUS Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton • Encore télévision, spectacle • Law-Marot-Milpro • PRISME architecture • Beneva • HGrégoire • Les repas WeCook Formation et développement de la main-d'œuvre CN • Go RH • Solertia • Transcol • Aliments Asta • Hatch Innovation technologique TELUS • Bonjour Résidences • MS Solutions • Tootelo Innovation • Association des employeurs maritimes • Biron Soins du sommeil • Coffrages Synergy L'excellence en français • Association québécoise des informaticiennes et informaticiens indépendants (AQIII) • Flair & Cie • Québec International • CGI • Clean International Manufacturiers innovants Bombardier • MOON by Simaudio • Panthera Dental • BRP • Prevost Santé et sécurité au travail • Humania Assurance • UV Assurance • Hatch • Hydro-Québec • Nortera Start-Up / Jeunes Pousses RBC Banque Royale • Applauz • Myni • Still Good Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec • Collège Sainte-Anne • Imperial Snacking • Therrien • Beneva • Biron Soins du sommeil • BRP Stratégie de développement durable Desjardins • Attraction • Nationex • Still Good • Cogeco • Germain Hôtels • Groupe Aecon

Le succès de la 44e édition du concours Les Mercuriades est rendu possible grâce à la participation de notre présentateur officiel : la Sun Life

Nos partenaires du concours : BDO Canada, Bombardier, CN, CNESST, Ordre des CPA du Québec, Desjardins, Exportation et développement Canada, Énergir, Hydro-Québec, Investissement Québec, Office québécois de la langue française, Promutuel Assurance, RBC Banque Royale, Raymond Chabot Grant Thornton, Sollio Groupe Coopératif, Telus

Nos partenaires collaborateurs : Fonds de solidarité FTQ, ESG UQÀM, Rio Tinto

Nos partenaires de soirée et médias : Agropur, Air Canada, CDPQ, CG3, Clientis, McKesson, Médicaments novateurs, Metro, Groupe NH photographes, Johnston Group Palais des congrès de Montréal, Power Corporation du Canada, TKNL, Cogeco Média, La Presse, Radio-Canada

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

