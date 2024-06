44e Congrès de la Centrale des syndicats du Québec - La CSQ remet son prix Engagement à Guy Rocher

QUÉBEC, le 27 juin 2024 /CNW/ - À l'occasion de son 44e Congrès, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est fière de décerner son prix Engagement à M. Guy Rocher, professeur émérite, sociologue engagé et intellectuel phare en matière d'éducation au Québec.

Le prix Engagement de la CSQ veut mettre en valeur l'engagement de personnes ou d'organismes qui collaborent avec la Centrale et qui poursuivent sa mission, ses valeurs et ses orientations. Ce prix peut aussi souligner un projet exceptionnel ou reconnaître l'apport majeur d'une personne à la société québécoise.

C'est pourquoi, en plus de célébrer son 100e anniversaire cette année, Guy Rocher, visionnaire et grand allié de l'éducation, est chaleureusement remercié par la CSQ pour son apport monumental au fil d'une longue et prolifique carrière.

La CSQ est heureuse de remettre ce prix à cette personne qui a su, par ses valeurs et sa vision unique, modifier l'histoire de l'éducation au Québec, notamment en participant à un vaste mouvement de démocratisation de l'éducation au Québec par la création, entre autres, du réseau des cégeps et des universités du Québec.

Son apport à la société québécoise s'inscrit dans les valeurs de la CSQ, et c'est pourquoi la Centrale est fière de remettre cette distinction à M. Rocher et souligne l'importance de son legs.

