43e édition du Concours provincial ARISTA - Relève d'affaires québécoise : onze lauréats récompensés

MONTREAL, le 22 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le Gala de la 43e édition du prestigieux Concours provincial ARISTA, présenté par BMO Groupe financier, s'est tenu hier en format virtuel. La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) remercie son maître de cérémonie, l'animateur Nicolas Ouellet et le groupe Clay & Friends qui ont mené cette édition réinventée avec brio. Ce fut l'occasion de découvrir des talents extraordinaires d'ici et d'être témoins de l'engagement pris par la JCCM, voulant souligner les leaders responsables socialement par l'application de critères progressistes à l'ensemble des catégories.

Félicitations aux lauréats de cette 43e édition:

-- Jeune travailleur autonome du Québec, présenté par Groupe Brivia :

Krystel Bourassa, présidente, NeurOKrono

-- Jeune repreneur du Québec, présenté par le Fonds de solidarité FTQ :

Benoit Brouillette, directeur général, Labplas

-- Jeune professionnel du Québec, présenté par BLG :

Jessica Rassy, inf. Phd, professeure adjointe à l'École des sciences infirmières, FMSS, Université de Sherbrooke

-- Jeune leader du Québec - responsabilité sociale, présenté par Énergir :

Andréanne Laurin, cofondatrice et directrice générale, Épicerie LOCO

-- Jeune leader techno-créatif du Québec, présenté par Ubisoft :

Christopher Chancey, président et directeur général, ManaVoid Entertainment ; vice-président, La Guilde du jeu vidéo du Québec

-- Jeune leader international du Québec, présenté par Deloitte :

Geneviève Marcotte, directrice générale, Missions commerciales de l'Université Laval

-- Jeune entrepreneur en démarrage du Québec, présenté par l'Ordre des CPA du Québec :

Nivatha Balendra, présidente-directrice générale et fondatrice, Dispersa

-- Jeune entrepreneur en croissance du Québec, présenté par Investissement Québec :

Vicky Boudreau, cheffe de la direction et partenaire fondatrice, bicom

-- Jeune entrepreneur : arts et culture Québec, présenté par le Conseil des arts de Montréal et la Ville de Montréal :

Vincent Dubé, directeur général et cofondateur, Machine de Cirque

-- Jeune cadre du Québec, présenté par BMO Groupe Financier ainsi que Coup de Cœur Hydro-Québec :

Jida El Hajjar, PhD, vice-présidente, investissements et promotion de la santé, Fondation du cancer du sein du Québec

-- Prix Reconnaissance John-Molson :

Gracia Kasoki Katahwa, Infirmière-gestionnaire, CIUSSS-de-l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

La responsabilité sociale : un exemple à suivre

En plus de récompenser et de mettre en valeur les personnalités prometteuses de la relève d'affaires québécoise, de par leur leadership et leur sens de l'innovation, l'édition 2020 du Concours provincial ARISTA intègre nouveaux critères de sélection plus responsables de manière à faire ressortir davantage l'implication dans la communauté, le respect de l'environnement, la diversité et la richesse des profils soumis. La JCCM a pu être accompagnée par la Présidente d'honneur du Concours ARISTA 2020, Caroline Ménard, Présidente de Brio Conseils, dans cette transformation des critères. Grâce à ses efforts et celles des équipes bénévoles de la JCCM, ce sont plus plus de 400 candidatures qui ont été reçues cette année.

Citation

« Puisque nous sommes la voix des jeunes leaders d'affaires, nous nous devons d'être porteurs d'un message tourné vers l'avenir. Les lauréats ont notamment été choisis en portant égard à ceux ayant déjà franchi le pas de la responsabilité sociale, un engagement tourné vers l'inclusivité et la diversité. La JCCM est à ce titre précurseure en révélant des talents socialement responsables qui deviendront à leur tour des modèles pour la relève d'affaires. »

-Déborah Cherenfant, présidente de la JCCM et directrice régionale, Femmes entrepreneures, Québec, Banque TD

À propos de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, représenter et faire rayonner la relève d'affaires et est un regroupement de cadres, professionnels, étudiants, entrepreneurs et travailleurs autonomes âgés de 18 à 40 ans. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1 600 membres, dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une panoplie d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires à Montréal. De plus, la JCCM compte sur l'appui de quatre grands partenaires qui ont à cœur la relève, soit BMO Banque de Montréal, Bell, le CN, Énergir et la Ville de Montréal.

Facebook : @ jeunechambremtl

Instagram : @jccmmtl

LinkedIn : @jeune-chambre-de-commerce-de-montreal

Twitter : @jccm_mtl

SOURCE Jeune Chambre de commerce de Montréal

Renseignements: Pour tout renseignement : Aude Simonnot-Lanciaux, TACT, 438 979-1510, [email protected]

Liens connexes

http://www.jccm.org