43e édition du concours Les Mercuriades - La FCCQ dévoile les lauréats de la 43e édition du concours Les Mercuriades

MONTRÉAL, le 24 mai 2023 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est fière d'annoncer aujourd'hui les lauréats du prestigieux concours d'affaires Les Mercuriades 2023 , qui reconnaît l'excellence et l'innovation des entreprises québécoises dans divers domaines.

La 43e édition s'est déroulée au Palais des congrès de Montréal, sous la présidence d'honneur de la soirée de gala de M. Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec. Cette année, 33 Mercures ont été décernés dans les 17 catégories du concours, dont quinze catégories récompensant à la fois une grande entreprise et une PME, et deux catégories récompensant des femmes d'exception dans les affaires.

« Les entreprises lauréates et les femmes d'exception incarnent l'esprit entrepreneurial qui fait la force du Québec. Dans un environnement économique rempli de défis, leur remarquable réussite reflète leur esprit d'audace et de flexibilité, qui leur permet de se réinventer continuellement pour prospérer. Nous sommes fiers de mettre en lumière leur excellence et espérons que leur exemple inspirera la relève entrepreneuriale à affronter les défis de demain avec passion et détermination » a déclaré, Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ

À son tour, Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec, et président d'honneur de la soirée de gala, a déclaré : « Je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations aux lauréats. Leur réussite témoigne de leur engagement inébranlable envers l'excellence et l'innovation. Ils jouent un rôle crucial dans la vitalité économique du Québec, et leur succès est une source d'inspiration pour l'ensemble de notre communauté d'affaires. Nous sommes ravis de collaborer avec eux et de les accompagner dans leur croissance et leur prospérité ! »

La FCCQ tient à féliciter tous les participants et les lauréats. Leur parcours est une source d'inspiration pour l'ensemble du milieu des affaires québécois et témoigne de la force et de la résilience de notre économie !

Accroissement de la productivité Investissement Québec

PME



Cordon Bleu



Grande entreprise



HGrégoire

Contribution au développement économique et régional

PME



Propair



Grande entreprise



Produits Kruger

Développement des marchés internationaux EDC

PME



Panthera Dental



Grande entreprise



Bombardier

Employeur de l'année Promutuel

PME



Tootelo Innovation



Grande entreprise



Ubisoft

Engagement dans la collectivité Sollio Groupe Coopératif

PME



Constructions HDF



Grande entreprise



Minerai de Fer Québec

Entrepreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

PME



SEMICAN



Grande entreprise



TC Transcontinental

Formation et développement de la main-d'œuvre CN

PME



Scierie St-Michel



Grande entreprise



Alithya

Innovation technologique TELUS

PME



OPAL-RT TECHNOLOGIES



Grande entreprise



Coveo

Leadership, Femme d'exception Sun Life

PME



Marie-Josée Gagnon, CASACOM



Grande entreprise



Sophie Boisvert , Norda Stelo

, Norda Stelo L'excellence en français

PME



MEDIAL Conseil Santé Sécurité

Manufacturiers innovants Bombardier

PME



Omy Laboratoires



Grande entreprise



Hypertec

Relève, Femme d'exception BMO

PME



Marie Claire Uwanyirigira , E-MC et Sovica

, E-MC et Sovica

Grande entreprise



Alison Green , Bien Chez Soi

, Santé et sécurité du travail

PME



Versailles 48

48

Grande entreprise



Haleon

Start-Up RBC Banque Royale

PME



Énergie Volthium





Chanv

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

PME



Buffet Accès Emploi



Grande entreprise



ArcelorMittal Exploitation minière Canada

Stratégie de développement durable Desjardins

PME



Viandes Lafrance



Grande entreprise



TELUS

Entreprise de l'année Hydro-Québec

PME



Cordon Bleu



Grande entreprise



TC Transcontinental

