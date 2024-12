Des clients, des membres de l'équipe, des organismes de bienfaisance partenaires et des invités spéciaux de la Banque CIBC se sont réunis pour recueillir des millions de dollars en vue d'aider les enfants partout dans le monde à voir grand

TORONTO, le 20 déc. 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui un des dons de 6,2 millions de dollars pour soutenir les organismes de bienfaisance qui offrent de l'éducation et de l'enrichissement aux enfants, grâce à la générosité des membres de l'équipe et des clients de la banque à la suite de la 40e Journée du miracle CIBC annuelle, qui a eu lieu le 4 décembre de cette année.

Pinball Clemons, Desmond Howard, Kate Beirness, Rod Black, Tessa Virtue et Carson de Holland Bloorview ont donné le coup d’envoi de la 40e Journée annuelle du miracle CIBC, qui a eu lieu le 4 décembre 2024. (Groupe CNW/CIBC)

Cette année, la Journée du miracle CIBC a réuni des célébrités, des athlètes, des organismes d'aide à l'enfance et des membres de l'équipe de la Banque CIBC, dans le but d'éliminer les obstacles qui empêchent les enfants de réaliser leurs rêves. Pinball Clemons, Rod Black et Tessa Virtue étaient parmi les invités spéciaux qui ont mis à contribution leur énergie et leur enthousiasme pour mettre en lumière le travail incroyable et inspirant des organismes d'aide à l'enfance.

« À la Banque CIBC, les membres de notre équipe sont déterminés à faire changer les choses dans les collectivités où nous vivons et travaillons. Ces résultats témoignent de notre dévouement des quarante dernières années à aider les enfants à réaliser leurs ambitions a déclaré Harry Culham, chef de groupe, Marchés des capitaux, Gestion globale d'actifs et Stratégie d'entreprise, et coprésident de la Fondation CIBC. Nous sommes reconnaissants envers nos clients, les membres de notre équipe, nos organismes de bienfaisance partenaires et nos invités spéciaux pour leur contribution à cette fière tradition de dons qui aide à éliminer les obstacles pour permettre aux enfants de réaliser leurs rêves. »

Pour marquer le 40e anniversaire de la Journée du miracle CIBC, la Banque a fait un don unique historique d'un million de dollars au Club des petits déjeuners pour appuyer les programmes de petits-déjeuners partout au Canada. De plus, il y a eu un kiosque de la Journée du miracle à la Place de la Banque CIBC sur Bay Street à Toronto, qui présentait des anecdotes de certains des enfants qui ont reçu de l'aide d'organismes de bienfaisance pour enfants.

Des célébrations ont également eu lieu à Vancouver, Calgary, London (Ontario), Victoria, Edmonton, Ottawa, Kanata, Montréal, New York, Chicago, Londres, Luxembourg et Hong Kong.

« Nous sommes très reconnaissants envers tout le monde pour cette générosité. Bien qu'une seule personne soit nécessaire pour changer les choses, ces résultats montrent que de grandes choses se produisent lorsque notre équipe se mobilise autour de cet objectif, avec nos clients et nos organismes de bienfaisance partenaires, ce qui est l'esprit de la Journée du miracle CIBC, a déclaré Bob Cancelli, vice-président directeur et chef, CIBC Wood Gundy, Gestion de portefeuilles et Pro-Investisseurs. Les 6,2 millions de dollars seront versés à des organismes de bienfaisance pour enfants partout dans le monde afin d'aider à créer un monde où chaque idée est une possibilité grâce à des collectivités économiquement inclusives qui favorisent des possibilités équitables pour tous. »

La Journée du miracle CIBC est un événement annuel qui a lieu le premier mercredi de décembre. La Fondation CIBC, qui vise à créer un monde où chaque idée est une possibilité et une société plus équitable, gère les fonds recueillis à l'occasion de la Journée du miracle CIBC. Les fonds sont distribués tout au long de l'année et jouent un rôle clé pour aider les enfants à accéder aux services et programmes de soutien essentiels.

À propos de la Fondation CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. La Fondation CIBC incarne notre engagement à créer un monde où chaque idée est une possibilité en faisant la promotion de l'inclusion dans nos collectivités, en investissant dans l'éducation financière et en appuyant la recherche sur le cancer, le traitement, l'éducation et les programmes de soutien au moyen de dons d'entreprise et de partenariats communautaires. Apprenez-en davantage sur notre impact communautaire. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/en/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE CIBC

Personne-ressource pour les médias : Devika Goberdhan, [email protected]