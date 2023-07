4 nouveaux programmes d'études dans des domaines porteurs offerts par le Collège Universel - Campus Gatineau

GATINEAU, QC, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Le Collège Universel poursuit avec succès sa mission d'offrir une offre éducative diversifiée à ses étudiant. e. s issu. e. s de la région de l'Outaouais, du Québec, de l'ensemble du Canada, et de l'international. Tous les programmes d'études offerts au Collège Universel sont dispensés en français et en anglais, en présence et à distance.

Ainsi, ce ne sont pas moins de 4 nouveaux programmes approuvés par le Ministère de l'enseignement supérieur du Québec qui viennent renforcer la variété des formations proposées dans le seul établissement collégial privé de la région.

Avec la volonté de couvrir des domaines d'études diversifiés et étendus, le Collège Universel dispensera donc 3 nouveaux DEC techniques et une nouvelle AEC développant des compétences clés et porteuses.

D'une part, le nouveau DEC Techniques de l'informatique enrichit et diversifie l'offre éducative existante au Collège Universel dans le domaine en plein essor des TIC.

Par ailleurs, le Collège Universel offrira aussi dorénavant le DEC Gestion des opérations et de la chaîne logistique, un diplôme aux débouchés nombreux tant la maîtrise de la logistique et de la chaine d'approvisionnement sont des enjeux centraux dans l'économie actuelle.

Enfin, les DEC Techniques d'éducation à l'enfance et AEC Techniques d'éducation à l'enfance et s'ajoutent à la carte des programmes du Collège Universel, pour offrir des parcours passionnants à ceux et celles qui visent une carrière dans les services éducatifs destinés aux enfants et qui contribueront de ce fait à l'éducation des citoyens de demain.

Il convient de noter que toutes les formations offertes par le Collège Universel sont subventionnées par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et, par conséquent, éligibles au programme d'Aide financière aux études du gouvernement du Québec.

Le Collège Universel est fier de concrétiser, année après année, son objectif d'apporter aux étudiant. e. s des choix d'études et de carrières de plus en plus élargis, en étoffant sans cesse son offre de formation caractérisée par un encadrement rapproché et par un enseignement personnalisé dans un établissement à échelle humaine qui offre un cadre d'études stimulant et inclusif.

À propos du Collège Universel - Campus Gatineau

Établissement privé bilingue d'enseignement collégial, le Collège Universel - Campus Gatineau est autorisé et subventionné par le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Il offre une gamme complète de programmes de DEC préuniversitaires, de DEC techniques ainsi que des AEC et accueille des étudiant·e·s venant de diverses régions du Québec, du Canada et de l'international. Tous les programmes du Collège sont offerts en français et en anglais. Pour information : collegeuniversel.ca

